Kultur Kümmersbruck

25.01.2017

3

Niemand hat es bereut. Im Gegenteil: Die (scheinbar) Mutigen, die bisher an den Workshops teilgenommen haben, waren restlos begeistert. Alle hatten Spaß und Freude. Manche sind sogar dabeigeblieben. Auch dieses Jahr findet wieder ein "Gospel for all"-Workshop im Martin-Schalling-Haus statt.

Kantorin Kerstin Schatz lädt ein zu einem Nachmittag voller schwungvoller Rhythmen, fröhlicher Melodien und eindrücklicher Texte. Es ist Musik, die zu Herzen geht, Lebensfreude schenkt und Glauben hörbar werden lässt. Jeder kann mitmachen - zu schlechte Sänger gibt es nicht. Der Workshop läuft am Samstag, 11. Februar, von 15.30 bis 17.30 Uhr im Martin-Schalling-Haus in Kümmersbruck. Tags darauf, am Sonntag, 12. Februar, sind die erarbeiteten Stücke dann in einem Gospelgottesdienst mit Pfarrer Bernd Schindler zu hören. Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos. Interessierte melden sich bis Dienstag, 31. Januar, im Pfarramt Paulaner (4 85 90) oder unter paulanerkirche.amberg@elkb.de an.