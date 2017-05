Kultur Kümmersbruck

08.05.2017

"Im Mai erblüht die Natur, fängt das Leben an, tut sich der Himmel auf": Für Pfarrer Wolfgang Bauer sind das Beschreibungen, die nicht nur auf den Mai, sondern auch auf Maria zutreffen. Die Gottesmutter stand im Mittelpunkt eines geistliches Konzert in St. Wolfgang.

Stärke, Kraft und Macht

Von Bach bis Mozart

"Der ist in der Tradition der Kirche von Maria geprägt", sagte Bauer über den Monat Mai, als er ein beachtenswertes Konzert in der Kirche eröffnetr. Die gut angenommene Veranstaltung war sozusagen der Auftakt für einen Reigen der Marienbetrachtungen. Das geistlich-musikalische Marienlob in Kümmersbruck gestalteten Ludmila Portnova, Vadim Vasilkov und Anastasia Ullmann. Sie entführten ihre Zuhörer dorthin, wo alles erblüht, wo das Leben beginnt, wo sich der Himmel auftut. Sie machten den aufmerksamen Zuhörern sozusagen auf diese Art Maria sichtbar.Pfarrer Wolfgang Bauer trug zwischen den musikalischen Beiträgen Gedanken zu Maria vor. Er erzählte aus dem Leben der Gottesmutter, brachte deren Stärke, Kraft und Macht in Erinnerung und rief sie mit den Worten "Sei du uns Mutter und Schwester und Begleiterin" an. Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören, so leise war es bei den musikalisch-geistlichen Beiträgen. Ludmila Portnova (Klavier) und ihr Mann Vadim Vasilkov (Schlagzeug) sind mittlerweile in Kümmersbruck wahrliche keine Unbekannten mehr.Für den jüngsten Auftritt holte sich das Duo Anastasia Ullmann als Verstärkung. Die 33-jährige Sopranistin aus Nowosibirsk, die seit Anfang 2016 in Amberg ist, überzeugte gleich zum Auftakt bei Bachs "Ave Maria" mit ihrer voluminösen Stimme.Die Musiker wagten sich auch an schwerere Stücke von Bach, Händel, Mozart, Schubert oder Tschaikowsky oder Rachmaninov. Alle Lieder standen in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Motto des Tages: Marienlob. Mozarts "Alleluja" beendete eine außergewöhnliche Darbietung, die Akustik in der Kirche war bestens geeignet, die Zuhörer hoch erfreut nach Hause zu entlassen - nicht ohne Zugabe natürlich.Über die "fantastische Resonanz" des Abend, der einzig und allein Maria gewidmet war, freuten sich Portnova, Vasilkov und Ullmann sehr.