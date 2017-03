Kultur Kümmersbruck

Theuern. Der Jazzfrühschoppen im Kultur-Schloss Theuern am Sonntag, 9. April, 11 Uhr (Einlass 10 Uhr), unternimmt diesmal eine musikalischen Zeitreise in die 1920er- und 1930er-Jahre. Das zwölfköpfige Grammophon-Orchester aus Regensburg, Gewinner des Kulturpreises des Bezirks im Bereich Unterhaltungsmusik, spielt laut einer Pressemitteilung nicht nur musikalisch auf höchstem Niveau, "sondern hat es auch showmäßig faustdick hinter den Ohren". Im Repertoire finden sich alle Klassiker dieser Epoche - von amerikanischen Hot-Jazz-Nummern ("Skirts") über frühe Swing-Titel ("I got Rhythm") bis zu beliebten Tonfilmschlagern ("Ich tanze mit dir in den Himmel hinein"). Natürlich gibt es dazu wieder Weißwürste, Brezen und Weißbier. Karten sind erhältlich im Kultur-Schloss (09624/832), bei der Tourist-Info Amberg (09621/10 239), bei allen AZ/NT-Ticket-Stellen (0961/ 85 550) oder im Internet (www.nt-ticket.de).