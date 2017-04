Kultur Kümmersbruck

13.04.2017

Er ist Sternzeichen Stier. Nach Aussage seiner Frau eher "ein erloschener Vulkan". Jedoch: "Er bricht die Herzen der stolzesten Frau'n" - musikalisch versteht sich. Wilhelm Wittmann ist der Frontmann des Grammophon-Orchesters aus Regensburg und das gastierte zum Frühschoppen im Kulturschloss Theuern.

Ein Gassenhauer

"Besonderes Konzert"

Theuern. (e) Wittmann, stilecht mit Schiebermütze, Knickerbocker, Lackschuhen steppt und singt. Wittmann hat aber auch immer ein paar schlitzohrige Bemerkungen bei den Überleitungen parat. Und vor allem: Hinter und neben sich weiß er ein professionelles Ensemble von Vollblutmusikern. Ebenso ein "kleines Persönchen mit voluminöser, kräftiger, wohlklingender Stimme", wie er sagte. Sängerin und Frontfrau Svenja Kruse und ihre elf Musiker im Grammophonorchester, auch optisch mit roter Fliege und Nelke im Knopfloch, waren eine Augenweide. Die Band entführte das Publikum im großen Saal im Kulturschloss in die musikalischen 20er-, 30er- und 40er-Jahre, authentisch und auf höchstem Niveau in einer perfekten Bühnenschau.Im Schnitt sind sie, so verriet der musikalische Leiter Franz Grabmeier, früher mal Domspatz zu Regensburg, 41 Jahre alt. Das erklärt dann auch das routinierte Können des Ensembles mit den Solistinnen: Barbara Schorr (Violine), Gabi Wahlbrink (Saxofon), Jose Rauscher (Piano) und eben Sängerin Svenja Kruse."I got Rhythm" im New York der 30er-Jahre, oder "I can't give you anything but love", oder auch der Gassenhauer "Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn" zum Beispiel hat das Orchester überzeugend interpretiert. Der Song über einen "stachligen kleinen Kerl" (Mein kleiner grüner Kaktus) hat das Publikum zwischen Weißwurst, Wein und Weizen geradezu zum Beifall und Mitklatschen animiert. "Yes Sir, that's my baby", das ist ein Charleston aus dem Jahr 1925, der Beginn der Dauerwelle, und ein Paradesong für Wilhelm Wittmann, der dazu steppend im Saal unterwegs war. "Happy days are here again" sangen Svenja Kruse und Wilhelm Wittmann im Duett. Tatsächlich brachte das Grammophonorchester Regensburg die glücklichen, schwungvollen musikalischen Tage von ehemals mit nach Theuern. "Veronika, der Lenz ist da" sowie "Ich tanze mit dir in den Himmel hinein" ließ die Freunde des Genres im Saal mitwippen.Und alles endete schließlich mit dem "Zwei in einer großen Stadt" aus den 40er-Jahren, mit gedankenvollem Hintergrund: Der Krieg ist fast verloren, zwei Soldaten sind zum letzten Mal auf Fronturlaub in Berlin.Wenn man so will, war's auch ein besonderes Konzert, wie Bandleader Franz Grabmeier bekundete: "Vor 100 Jahren, genau 1917, begann mit dem Livery Stable Blues in Amerika das Jazz-Zeitalter schlechthin. Da gab's dann auch 1917 die ersten Schellackplatten. Und 2017 das erste Konzert des Regensburger Grammophon-Orchesters in Theuern."