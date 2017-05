Kultur Kümmersbruck

In der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Kulturvereins (HKV) Köfering im Vereinsheim zog das Führungsteam Bilanz über das vergangene Jahr. An Veranstaltungen mangelte es wahrlich nicht.

Filmnacht und Fischessen

Vogl Präsident

Wahlen Heimat- & Kulturverein



Vorsitzender: Josef Vogl 2. Vorsitzender: Benedikt Koller 3. Vorsitzender: Tobias Wagne r



Kassier: Stephanie Metschl 2. Kassier: Sebastian Gimpl



Schriftführer: Laura Schertl 2. Schriftführer: Laura Gimpl



Jugendsprecher: Benedikt Feldbauer, Feodora Romahn



Beisitzer: Andreas Hirsch, Maximilian Hirsch, Dominik Wagner, Markus Metschl, Andreas Ströhl, Theresa Ehbauer



Kassenprüfer: Markus Meier, Wolfgang Meier

Köfering. Der zweite Vorsitzende Benedikt Koller führte durch das Programm des Abends. Als Höhepunkt nannte er die 650-Jahr-Feier, die Einweihung des Brotbackofens am Dorfplatz, den Duathlon, die große Open-Air-Veranstaltung mit drei Bands sowie den historischen Markt entlang der Haager Straße. Der Vorstand erfuhr hier seitens der Dorfbewohner größten Respekt, so Koller.Als weitere Aktivitäten nannte er beispielsweise die Fahrt ins Blaue, das Ferienprogramm am Brotbackofen, das Schlachtschüsselessen, die Filmnacht, den Christkindlmarkt, die Winterwanderung durch den Hirschwald nach Erlheim, das Bockbierfest sowie das Fischessen. "Insgesamt war das vergangene Jahr für den Heimat- und Kulturverein ein voller Erfolg, der auch in den nächsten Jahren weitergeführt werden soll", so Koller.Bei den Ausblicken wies er auf die italienische Nacht am Samstag, 10. Juni, am Dorfplatz in Köfering hin.Kassier Stephanie Metschl betonte: "Der Heimat- und Kulturverein Köfering steht finanziell hervorragend da." Die Sparte Kirwaleute, vertreten durch Oberkirwabursch Patrick Stolarczyk, gab einen kurzen Bericht vom abgelaufen Jahr ab. Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, dem SV Köfering, sei demnach wie im Vorjahr reibungslos abgelaufen.Nun standen Neuwahlen an. Als erster Vorsitzender wurde der jetzige Präsident Josef Vogl vorgeschlagen, der 49 von 51 Stimmen erhielt. Abschließend gratulierte Bürgermeister Roland Strehl dem Heimat- und Kulturverein für die "Meisterleistung" im vergangenen Jahr, vor allem mit der 650-Jahr-Feier. Auch MdL Harald Schwartz würdigte das Engagement der Mitglieder. Für ihn sei der Heimat- und Kulturverein eine Gemeinschaft, in der "Heimat im bestens verstanden Sinn" gelebt werde.