31.03.2017

Der traditionelle Jazzfrühschoppen im Kultur-Schloss Theuern (Kreis Amberg-Sulzbach) entführt am Sonntag, 9. April, ab 11 Uhr in die 20er und 30er Jahre. Im kontrastreichen Repertoire des "Grammophon-Orchester Regensburg" finden sich alle Klassiker dieser Epoche.

Angefangen bei amerikanischen Hot-Jazz-Nummern wie "Skirts", über frühe Swing-Titel wie "I got Rhythm" von George Gershwin bis hin zu beliebten Tonfilmschlagern à la "Ich tanze mit dir in den Himmel hinein". Natürlich dürfen bei diesem musikalischen Feuerwerk auch die Comedian Harmonists mit ihrem frivolen "Veronika, der Lenz ist da" nicht fehlen. Und selbstverständlich gibt es dazu Weißwürste, frische Brezen und süffiges Weißbier. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz