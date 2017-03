Kultur Kümmersbruck

Zwei gerade für den hiesigen Raum zeitgeschichtlich interessante Ausstellungen machen den Anfang. In Sachen Unterhaltung sind mit dem Grammophon-Orchester Regensburg und Constanze Lindner zwei Premieren zu erwarten, dazu Ringsgwandl und Band, das Ballhaus-Orchester, "Fuchsteufelswild" und Corvus Corax.

Bislang unveröffentlicht

Ballhausorchester beißt zu

Für die ganze Familie

Vorträge und Tagungen

Theuern. Zu diesem Ausstellungs- und Unterhaltungsprogramm im Kulturschloss Theuern gesellen sich Vorträge, Tagungen und Programme für die ganze Familie. Museumsleiter Michael Ritz hat Wert darauf gelegt, sowohl mit wissenschaftlichen als auch mit museumspädagogischen Aktivitäten für Kinder oder Familien eine umfangreiche Palette zusammenzustellen.Das Museum Theuern und seine Außenstellen öffnen am Sonntag, 2. April, mit der Ausstellung "Das Kriegsgefangenenlager Amberg-Kümmersbruck im Ersten Weltkrieg". Es war zwischen 1914 und 1918 am Bergsteig untergebracht, damals noch Gemeinde Gärmersdorf. Darüber gibt es umfassendes, bisher noch unveröffentlichtes Material aus dem Stadtarchiv Amberg und dem Staatsarchiv zu sehen. Ein Denkmal erinnert heute noch daran - der Obelisk inmitten des Kümmersbrucker Friedhofs. Zur Ausstellung soll auch ein Buch erscheinen. Ein weiteres Ausstellungs-Thema (Sonntag, 24. September) heißt "Unter Dampf". Da wissen Kenner: Es geht um die Eisenbahn in der Region, die viel zur Industrialisierung beigetragen hat. Viele Dokumente und Artefakte zeigen, wie sie die Entwicklung des Raums Amberg-Sulzbach geprägt hat.Nicht verzichten wollte Michael Ritz auf den Jazzfrühschoppen (Sonntag, 9. April), erstmals mit dem Grammophon-Orchester Regensburg. Vilskultur (Freitag, 28. April) ist ein Gemeinschaftswerk der Fluss-Anrainer, heuer in der zehnten Auflage. Zum zweiten Mal in Theuern und sicher erneut mit großer Publikumswirkung: Ringsgwandl und Band gastieren am Freitag, 26. Mai, im Kulturschloss. Das Programm "Saubere Musik und dreckige Geschichten" führt durch 30 Jahre musikalische Missetaten mit Georg Ringsgwandl als Hauptverdächtigem in Komplizenschaft mit drei kriminell guten Musikern. Das Open Air im Schlosshof (Samstag, 3. Juni) ist nach längerer Pause auch wieder da - vielfach gewünscht, vielfach angenommen - mit der Regensburger Formation "Fuchsteufelswild". Als Aufwärmband für eine fulminante Nacht kommen zum dritten Mal die Könige der Spielleute: Corvus Corax ist am 3. Juni mit Dudelsäcken, Schlagwerk und vielen anderen historischen Instrumenten, mit Sagen und Mythen und wie immer mit einem großen Tross aus ganz Deutschland im Schloss.Mit gepflegter Eleganz und unterkühltem Charme entführt das Ballhausorchester mit Peter Wittmann am Samstag, 7. Oktober, in die schillernde Welt der Schlager und Chansons der 20er-Jahre. Das Motto dieses Abends: "Mein Hund beißt jede hübsche Frau ins Bein." Premiere ist am Samstag, 21. Oktober, für Constanze Lindner: "Jetzt erst mal für immer" heißt das Programm der Comedienne, Schauspielerin und Sängerin. Ein bekannter Gast in Theuern ist Ludmilla Portnova, die am Samstag, 11. November, mit Vadim Vasilkov Schumann und Mussorgski spielt.Freitag, 7. April: Frühlingserwachen im Mühlengarten; Donnerstag, 13. April: Ferienaktion - Filzerei; Sonntag, 21. Mai: Internationaler Museumstag; Montag, 5. Juni: Mühlentag; Samstag, 29. Juli: Fossiliensuche; Donnerstag, 10. August: Kräuterwanderung; Sonntag, 3. September: "Wie lernt man Fossilien präparieren?" und Familiennachmittag; Sonntag, 3. Dezember: "Sternschnuppe"; Sonntag, 3./10./17. Dezember: Adventsmarkt.Freitag, 12. Mai: 65. Radiometrisches Seminar - Fachtagung, bildgebende Verfahren mit ionisierender Strahlung in nicht-medizinischen Bereichen; Sonntag, 9. Juli: Der Hirschwald - seine Geschichte, seine Nutzung; Mittwoch, 20. September: Sonntagsmatinee 30 Jahre EDV-Tage Theuern; Freitag, 6. Oktober: 66. Radiometrisches Seminar, Strahlenschutz, Archäometrie und Geochronologie; Sonntag, 15. Oktober: "Zement - Angewandte Mineralogie von den Römern bis zur Medizin"; Mittwoch, 18. Oktober: Mensch und Stein - ein geologischer Ausflug nach Regensburg . (e)