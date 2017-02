Kultur Kümmersbruck

24.02.2017

Wildes Faschings-Hexentreiben draußen auf dem Marktplatz - drinnen in der Amberger Stadtgalerie "Alte Feuerwache" wecken farbige Familienimpressionen Kunstgefühle.

Herzögliche Freude

Bilder spiegeln Gefühle

Service Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr Montag geschlossen. Der Zugang erfolgt über den Eingang des Stadtmuseums.

Amberg. Isabel Edsperger, die Gewinnerin des Sparda-Bank-Kunstpreises Amberg meint: "Familie sind Gefühle. Gefühle sind Farben!" Mit dieser Idee geht die junge Künstlerin geschickt und intuitiv um. Das Jahresthema "Familie", übersetzt Isabel Edsperger auf zehn großformatigen Acrylbildern einmal zart esoterisch schimmernd, dann wieder mit kräftigem Gestus und klaren Strukturen.Die Arbeiten präsentiert sie bis Sonntag, 26. März in der Amberger Stadtgalerie "Alte Feuerwache" (Zeughausstraße 18).Frei zu arbeiten sei "eine wunderbare Art, sich auszudrücken", erklärt sie in ihrer kurzen Einführung. Für ihre "Familiengeschichte" habe sie sich von Songs von Reinhard Mey und Samuel Siebenstein inspirieren lassen. Eine Kostprobe ist bei der Vernissage am Donnerstagabend zu hören. Musikalisch umrahmt haben außerdem die Musiker Johannes Makepeace und Martin Ritter auf ihren Gitarren mit eigenwilligen Popinterpretationen.Den mit 3000 Euro dotierten Preis überreichte Georg Thurner, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Ostbayern eG. Seine Begeisterung sowohl für die Künstlerin und deren Arbeiten, als auch für die Stadt Amberg brachte er auf einen kurzen Nenner, wobei er sich nach eigener Aussage bei den Worten von Herzog Ludwig dem Reichen bediente: "Amberg du g'freist mi". Die Ausstellung eröffnete Bürgermeister Martin Preuss.Mit großen Lettern schreibt Isabel Edsperger ihre Gedanken zur Familie auf zwei weiße Tafeln. Zu den einzelnen Bildstationen und durch die gelungene Ausstellung lenkt sie den Betrachter mit deutlichen Worten: "Es ist dieses stille Verstehen. Aufeinander Zugehen (2)" steht neben einem Tableau zu lesen, oder "Was mich bedrückt, wischt ihr fort(3)" und "Die Welt verliert die Farben, wenn unerwartet jemand geht (4)". Was bleibt sind dunkle Schatten, die im Grau verrinnen und Spuren auf dem Bild und in der Erinnerung hinterlassen.An der Stirnseite im großen Ausstellungsraum animiert die Station Nummer acht, eine gelb-abstrakte Farbkomposition, verbunden mit einem düster-blauen Gegenpol, zum Nachdenken über Vertrauen, Zuneigung, Vergeben und Verstehen. "Nicht immer können wir unsere Gefühle in Worte fassen. Meine Intention ist es, Farben sprechen zu lassen, wo Worte aufhören.Gerade innerhalb der Familie fehlen uns oft die Worte. Bilder spiegeln uns unsere Gefühle, können Unbewusstes sichtbar machen und bieten uns auf diesem Weg die Möglichkeit, uns mitzuteilen." Diese Botschaft stellt Isabel Edsperger in den Mittelpunkt der Ausstellung "Familie" in der Stadtgalerie Alte Feuerwache.