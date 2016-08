Kultur Kümmersbruck

30.08.2016

11

0 30.08.201611

Es lohnt sich nicht mehr Geld zu sparen... das sagt zumindest die Oberpfälzer Kabarettistin Lizzy Aumeier in ihrem neuesten Programm, mit dem sie am Samstag, 17. September, um 20 Uhr im Kulturschloss in Theuern gastiert. Aus den aktuellen Scheidungszahlen zu schließen, lohnt es sich abgesehen davon auch nicht mehr zu heiraten oder Kinder in die Welt zu setzen. Lizzy Aumeiers bizarre Gedankenwelt entführt die Zuhörer auf eine witzige und turbulente Reise - beginnend mit der ersten Verliebtheit bis hin zum Witwentum. Musikalisch abgerundet wird der Abend von Svetlana Klimova an der Violine und am Klavier sowie Lizzy Aumeier selbst am Kontra bass. Karten gibt es im Vorverkauf über www.nt-ticket.de und bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Bild: Andreas Riedel