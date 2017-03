Kultur Kümmersbruck

27.03.2017

27.03.2017

"Das Herz sitzt über dem Popo, das Hirn überragt beides." So beginnt das gereimte "missglückte Liebesabenteuer" von Joachim Ringelnatz. Nur eines von vielen Gedichten, die Professor Wolf Butter in der vollen Stadtbibliothek rezitiert.

Noch mehr Butter Mehr von Professor Wolf Butter soll es übrigens auch geben, verriet Bibliotheksleiterin Bettina Weisheit am Freitagabend am Rande des Auftritts. Ganz im Gegensatz zum Ringelnatz-Gedicht vom Bumerang: "Publikum - noch stundenlang - wartete auf Bumerang" wird der Sachse sicherlich wieder einmal mit neuem Programm nach Amberg zurückkommen. Die Zuhörer spendete reichlich Beifall und freute sich schon auf das nächste Treffen mit dem 67-Jährigen. Neben Engagements an der Berliner Volksbühne, am Berliner Ensemble sowie bei den "Stachelschweinen" hatte Butter Lehraufträge an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin und von 1999 bis 2005 eine Professur für Musikalisches Rollenspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Seit Jahren ist er mit Solo-Abenden und musikalisch-literarischen Programmen in Deutschland und der Schweiz auf Tournee. Zudem ist Butter als Gesangs-Dozent an der Theaterakademie Vorpommern tätig. (msf)

Von Marielouise ScharfAmberg. Bereits in den vergangenen Jahren hat der gebürtige Sachse Butter, der neben Kammer- und Ballettmusik auch Schauspiel-, Hörspiel- und Filmmusik komponiert, Zuhörer aus der Region mit seinen Programmen zum Leben und Wirken von Wilhelm Busch, Erich Kästner und Kurt Tucholsky begeistert.Diesmal gilt sein Interesse Joachim Ringelnatz. Er sei sehr skurril in seiner Sprache und in seinen Bildern. Ein versteckter Philosoph, später auch Kabarettist. Und er hat und hatte immer viele Fans. Einer davon war Heinz Erhardt. Von ihm stammt der Ausspruch: "Hätte ich nur einen Satz von Ringelnatz!"Butter hat viele Sätze im Gepäck. Gereimte und ungereimte, die alle von Joachim Ringelnatz stammen, der mit bürgerlichem Namen Hans Gustav Bötticher hieß und wie der Referent in Sachsen auf die Welt kam. Natürlich plaudert Butter auch über den Dichter, der ein schwieriges Kind gewesen sei, "ein Klassenkasper, der aus disziplinarischen Gründen zwei Mal nicht versetzt worden ist". Dafür aber habe er bereits als Achtjähriger Tiergedichte verfasst, wozu ihn Besuche im Leipziger Zoo angeregt hatten. Einer der bekanntesten Verse ist das vom kleinen Reh aus Gips. Aber auch Eintagsfliegen, Kühe und Ameisen regten seine Dichterfantasie an.Ringelnatz heuerte 1901 als Leichtmatrose an, doch "die Romantik war schnell verflogen". Insgesamt soll sich der Dichter und Kabarettist in 36 Berufen geübt haben. Er war zwar ein "liebenswerter Zeitgenosse", aber "das Geld floss ihm durch die Finger". Brille, Bart und Pagenschnitt - Wolf Butter ist Schauspieler und Rezitator mit ausgebildeter Stimme und verhaltener Mimik und Gestik.Er setzt sich ans Klavier, plaudert locker aus dem Leben des Dichters und deckt auch einige Neigungen oder Besonderheiten auf. So erfährt das Publikum von der Sportbegeisterung des an sich eher unsportlichen, dünnen Mannes mit der großen Nase. Sein Vers "Der Fußballwahn" ist ein Beleg dafür und heute aktueller denn je. "Fußball wird zum Größenwahn" heißt es unter anderem darin. Butter kramt auch Zweizeiler aus, die noch zu DDR-Zeiten im "Giftschrank der Staatsbibliothek" schlummerten. Es sind "feinsinnige Betrachtungen über dicke und dünne Frauen".Butter trägt vor: "Heute dünn und morgen dick, das ist das weibliche Geschick..." Sein Schicksal war bereits mit 52 Jahren vollendet. Kurz vor seinem Tod verfasste er das Gedicht "Meine Schuhsohlen". Darin heißt es: "Ich muss meine Sohlen zum Schuster tragen, sonst tragen sie mich nicht mehr."