05.03.2017

Theuern. An Montagen ist das Kulturschloss Theuern generell geschlossen - Ruhetag. Doch am Montag wäre sein Chef Michael Ritz sowieso nicht da - Urlaubstag. Dass er auf Sizilien weilt und Palermo besucht, hat seinen Grund: Am 6. März vor 60 Jahren ist Michael Ritz auf die Welt gekommen.

Drei Geburtstagskinder

Ein Leben fürs Theater

Cabaret und von Kleist

Eine tolle Produktion begeistert die Macher und das Publikum gleichermaßen. Das ist der Moment eines erfüllten Lebens. Michael Ritz über seine Leidenschaft Theater

Das Salz in der Suppe Michael Ritz' kulturelles Engagement umfasst auch eigene Produktionen. Für ihn sind sie "das Salz in der Suppe". So inszeniert er die Knorr-von-Rosenroth-Festspiele in Sulzbach-Rosenberg, die "Soester Fehde" (die historische Vorlage ist ein Geplänkel in der Stadt Soest bei Dortmund im 15. Jahrhundert) und zweimal zeichnete er für die Schweppermannspiele in Kastl verantwortlich. Auch mit seiner Frau, der Schauspielerin und Kostümbildnerin Sophia Rhyssèl, arbeitete er in verschiedenen Produktionen und Projekten zusammen. "Es gibt vieles, was wir gemeinsam realisieren", sagt Ritz dazu. Jetzt freut er sich auf die nächsten Knorr-von-Rosenroth-Festspiele. In drei Jahren gezeigt wird wohl die Mozart-Oper Idomeneo, die durchaus einen Bezug zur Herzogstadt hat. Ein Sulzbacher hatte sie einst bei Kurfürst Karl Theodor in Auftrag gegeben. (san)

Am Sonntag ging's los, bleiben wird Ritz drei Tage. Insgesamt sind die Sizilien-Urlauber zu sechst. Das Witzige daran: Drei von ihnen feiern Geburtstag. Einer hatte gestern, Michael Ritz heute, der Dritte morgen. Der vielseitige Kulturschaffende findet, dass sein Kurztripp der passende Rahmen für das Alter sei. "Die richtige Mischung aus Grandezza und Morbidität", witzelt er.Auch wenn er seine sechs Lebensjahrzehnte nicht als Zäsur sieht, ein Einschnitt seien sie schon: "Man bekommt eine Ahnung davon, dass das Leben endlich ist." Doch heute ist Feiern statt Sinnieren angesagt, "bei einem herrlichen italienischen Essen und einem guten Wein". Vorgenommen hat sich Ritz, am Grab von Friedrich II., dem großen Vermittler von Orient und Okzident, "eine Träne zu vergießen". Der Kurztrip sei etwas für Körper, Geist und Seele.Theater spielt eine große Rolle im Leben von Michael Ritz. Schon sehr früh begeisterte er sich dafür. Was die Faszination daran für ihn ausmacht? "Man kann dort in kurzer Zeit via Inszenierung die ganze Welt auf die Bühne bringen." Durch das Theater war Michael Ritz viel auf Wanderschaft. Gerne erinnerte er sich an die Zeit, als er bei Cats in Hamburg arbeitete, an das Schillertheater Berlin, an das Kulturmanagement für die gemeinsame Landesgartenschau von Marktredwitz und Cheb. Er denkt aber auch an seine Zeit in Amberg zurück, als er im Kulturamt arbeitete. Er organisierte ein großes Open Air auf dem Marktplatz mit Musical-Night und den Carmina Burana mit den Hofer Symphonikern, unterstützt von Amberger Chören. Auch das Kulturzelt beim ACC sei eine tolle Sache gewesen. Unter anderem trat dort damals Sissi Perlinger auf. Seit neuneinhalb Jahren leitet Ritz das Kulturschloss Theuern. "So lange war ich noch nie an einem Ort."Michael Ritz' große Leidenschaft ist das Theater, eine Vielzahl von Stücken hat er produziert. Trotzdem gibt es noch einiges, was ihn reizen würde. "Das Musical Cabaret würde ich gerne mal inszenieren", erzählt er. "Und am liebsten alle Stücke von Heinrich von Kleist." Aber auch die Dreigroschenoper von Berthold Brecht wäre ein Projekt. Oder "auch Perlen der Barockzeit", zu denen er Werke des Dichters und Dramatikers Gryphius zählt. Für sich selbst wünscht er sich Gesundheit und noch viele Abenteuer, also ein "weiterhin spannendes Leben". Der 60. Geburtstag mahnt für Michael Ritz die Endlichkeit an. In zweifacher Hinsicht: Zum einen versteht er es als Wink, Dinge, die er machen will, doch "endlich mal anzugreifen". Zum anderen mache es auch bewusst, dass das Leben endlich ist.Michael Ritz wurde im Sternzeichen des Fisches geboren. Obwohl er nichts auf Astrologie und Horoskope gibt, glaubt er daran, dass sich eine gewisse Disposition darzustellen scheint. Die für sein Sternzeichen so typische Redensart, "Fische tragen die Weisheit der ganzen Welt in sich, aber sie können nichts damit anfangen", treffe durchaus auch auf ihn zu, gesteht er unumwunden ein.