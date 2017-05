Kultur Kümmersbruck

30.05.2017

Köfering. "Die Idee zur italienischen Nacht entstand daraus, aus Strohballen einen Pool zu bauen", erzählt Josef Vogl, Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins Köfering.

Diese Idee reifte mit der Zeit, wodurch bereits seit Jahren in Köfering zur Sommerzeit ein beheizter Pool aufgestellt wird. Heuer wird das am Samstag, 10. Juni, zur italienischen Nacht geschehen. Dabei findet das Fest erstmals am Dorfplatz in Köfering statt.Die Örtlichkeit wurde unter anderem wegen des neu geschaffenen Brotbackofens ausgewählt, da dort heuer auch italienische Pizzen gebacken werden. Ein weitere Höhepunkt wird die Band Trio Italiano sein, die ab 19 Uhr live am Dorfplatz auftritt. Richie Necker ist mit Leib und Seele Musiker und hat sich mit den zwei Italienern Rocky Verardo und Gianni Carrera zum Trio Italiano zusammengeschlossen. Dieses lädt zum Italo-, Pop- und Unplugged-Abend ein. Der Eintritt ist frei.Neben den Pizzen aus dem Backofen wird es andere kulinarische Schmankerln geben. Und die italienische Weinbar lädt zum Verweilen ein. Für Besucher stehen zahlreiche Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Extra für die italienische Nacht werden 30 Tonnen Kaolinsand angeliefert, die für eine wahre Beach-Area sorgen.