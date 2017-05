Kultur Kümmersbruck

03.05.2017

Ihre Live-Auftritte sind für die Fans so mit das Beste, was die moderne "Mittelaltermusik" in Europa zu bieten hat. Nicht nur sie schlägt die Musik in ihren Bann. Ungewöhnlichen Instrumente vermischen sich zu einem besonderen Klangbild. Am Samstag, 3. Juni , ab 19 Uhr ist die Gruppe "Corvus Corax" im Kulturschloss Theuern (Gemeinde Kümmersbruck; Kreis Amberg-Sulzbach). Vorgruppe sind "Fuchsteufelswild". Gleichzeitig ist das Konzert Mittelpunkt des Corvus-Corax-Fantreffens 2017. Karten für das Open-Air gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Jo Fischer