29.05.2017

Theuern. (e) Die Musik, die Konzerte im damaligen Gefangenenlager Amberg-Kümmersbruck, zwischen Kultur, Politik und Therapie, beleuchtete Dr. Manuela Schwartz (Professorin für Historische Musikwissenschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal) bei einem Vortrag im Kulturschloss Theuern. Sie versuchte zunächst, den komplexen Begriff Militärmusik zu definieren. Salopp ausgedrückt sei diese wohl alles, was für die Soldaten erklingt oder von ihnen im Dienst gespielt wird - sowohl in Form eines Soldatenliedes, eines patriotischen Gesangs oder als Marsch. Letzterer falle wohl jedem zuerst zum Thema Militärmusik ein.

Animiert zum Gleichschritt

Für Moral undGgesundheit

Im Blickpunkt Noch bis Sonntag, 9. Juli, zu sehen ist in Theuern die Ausstellung "Das Kriegsgefangenenlager Amberg-Kümmersbruck im Ersten Weltkrieg". Dazu gibt es ein umfassendes Schriftwerk.



Drei Themenbereiche werden in Vorträgen beleuchtet. Für den ersten hatte das Museum Theuern eine profunde Musik-Expertin eingeladen: Prof. Dr. Manuela Schwartz, Professorin für Historische Musikwissenschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal, befasst sich mit Militärmusik. (e)

Der Marsch animiert zum Gleichschritt, der den Sieg der eigenen Armee einleiten soll. Die Motivation zum Kampf wird laut Schwartz mit Marsch und Lied auf zweierlei Art musikalisch konkretisiert. Sie nannte hierzu die physische Einstellung und Bereitschaft zum Kämpfen durch das den Körper notorisch reizende Metrum, als auch die innere, die psychische Offenheit, sich für die Verteidigung der eigenen wie der nationalen Familie einzusetzen.Den Traditionen von Militärmusik stellte sich Ende des 17. Jahrhunderts die Erfahrung mit einem eigentlich patriotischen Lied entgegen, das diametral gegensätzliche Wirkungen auslöste. Schwartz hatte dazu ein Hörbeispiel parat: ein "Ranz des vaches (Kuhreihen)", eine Melodie der Schweizer Berge, die Schweizer Soldaten im 17. Jahrhundert reihenweise zum Desertieren gebracht habe. Als Beispiel für einen Marsch gab es den "Marche Lorraine" von Louis Ganne zu hören. Er habe im Gefangenenlager Amberg mit dazu beigetragen, dass der Ödnis, der Kargheit, dem Mangel des täglichen Lagerlebens, der erniedrigenden Dr. SSituation als Gefangener im fremden Land und der aufgezwungenen Untätigkeit ein kultureller Ausgleich, ein emotionaler und ästhetischer Anreiz entgegengestellt werden konnte.Schwartz spielte noch ein Werk eines Komponisten vor, das im Lager aufgeführt wurde. Dazu zeigte sie ein Video aus einem Auftritt von Franz Lehar aus dem Zweiten Weltkrieg im besetzten Paris. Musik - ob nun seriös und ernst oder leicht und unterhaltend - zur Behandlung des im Krieg erkrankten Soldaten werde nicht als Militärmusik anerkannt, meinte die Referentin. Bei der Musik im Amberger Lager müsse man sich darüber klar werden, dass erst die Erkenntnisse über den militärischen Nutzen zur Instrumental-Ausstattung der Insassen geführt hätten.Von Deutschland bis Frankreich hätten alle Militärverantwortlichen schon 1914 gewusst, dass Musik die Moral und Gesundheit auch inhaftierter Soldaten stärke. Zudem habe man aus dem Repertoire in Amberg Rückschlüsse auf kulturpolitische Entscheidungen der Nationalsozialisten im besetzten Frankreich besser verstehen können.