14.05.2017

Mit guten Musikanten aus Weiden, Pressath, Rieden, Amberg und Aschach war auch diesesmal der Musikantenstammtisch in der Blauen Traube in Haselmühl für die Besucher ein schöner Abend garantiert. Volksmusik, Schlagermelodien und Klassiker ließen so manches Tanzbein nicht zur Ruhe kommen. Alle Musikanten und Gäste waren am Ende zufrieden. Bild: exb