Kultur Kümmersbruck

02.02.2017

02.02.2017

Die Mitglieder des Arbeitskreises Kunst-Kultur-Kümmersbruck (KKK) trafen sich zusammen mit Bürgermeister Roland Strehl im Rathaus. Es galt, das Jahresprogramm vorzustellen.

An räumlichen Möglichkeiten fehlt es in der Gemeinde Kümmersbruck nicht, damit das kulturelle Leben in der knapp 10 000-Einwohner-Gemeinde einen wichtigen Platz einnehmen kann.So stehen heuer das Rathausfoyer, das Kulturschloss Theuern, der Rathausvorplatz, die Gemeindebibliothek und die Mehrzweckhalle für Veranstaltungen zur Verfügung.Für Bürgermeister Roland Strehl war es eine ehrenvolle Aufgabe, zusammen mit den Verantwortlichen von Kunst-Kultur-Kümmersbruck, Monika Rambach, Gabi Pilz, Ingrid Käsewieter, Karola Hirsch und Alois Schwanzl, das Jahresprogramm zu erläutern. Der Arbeitskreis verfolge das Ziel, allen Bevölkerungsschichten ein ansprechendes und interessantes Programm anzubieten, so Strehl.Den Auftakt macht am Freitag, 24. März, "Kümmersbruck hört Musik". Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Gemeindehaus in der Schillerstraße statt. Das Duo Elena Neubauer (Gesang und Querflöte) und Roland Nitzbon (Klavier und Orgel) begleitet die vielen, treuen Stammgäste durch die musikalischen Epochen dieser Welt. Der Eintritt ist frei.Am Freitag, 28. April, lädt KKK zur Traditionsveranstaltung "Vilskultur" im Kulturschloss Theuern ein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.Der traditionelle Jazzfrühschoppen ist am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr am Rathausvorplatz mit Blue Note Projekt. Dr. Lothar Kiehl am Tenorsaxophon, Florian Klein am Piano, Marc Hohl am Bass und Mario Wild am Schlagzeug sind den zahlreichen Besuchern aus dem Vorjahr noch in bester Erinnerung. Der Eintritt ist frei. Die Bewirtung übernimmt wieder der Kirchenbau- und Förderverein Martin-Schalling-Haus."Kümmersbruck liest ein Buch" steht am Freitag, 22. September, um 18.30 Uhr auf dem Veranstaltungskalender. Besprochen wird der Jugendroman "tschick" von Wolfgang Herrndorf. Die Buchbesprechung liegt in den Händen von Karin Wildfeuer. Anschließend wird der Film zum Buch gezeigt. Die Veranstaltung findet in der Gemeindebibliothek statt. Der Eintritt kostet fünf Euro.Den Abschluss des Kulturprogramms bildet das traditionelle Kulturwochenende am 3. und 4. November. Im Rathausfoyer gastiert am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr Jacks Heroes mit origineller irischer Musik. Der Eintritt kostet acht, im Vorverkauf sechs Euro.