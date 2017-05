Kultur Kümmersbruck

Amberg-Sulzbach. Die französischen, russischen und italienischen Soldaten, die 1914 bis 1918 im Amberger Lager auf der Kümmersbrucker Heide interniert waren, erlebten ihre Gefangenschaft im Feindesland als bedrückende Situation. Um sich zumindest zeitweise dem Gefühl des Ausgeliefertseins, der Enge und der Monotonie des Alltags zu entziehen, entfalteten sie rege kulturelle Aktivitäten: Sie spielten Theater, musizierten und sangen, trieben Sport und gaben eine eigene Lagerzeitung "Baracke !" heraus.

Durch Fotos, Programmzettel und Konzertbesprechungen in der "Baracke !" sind wir über die musikalischen Aufführungen im Lager relativ gut informiert.Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung im Bergbau- und Industriemuseum in Theuern wird am Donnerstag, 18. Mai, um 19 Uhr Professor Manuela Schwartz von der Hochschule Magdeburg-Stendal unter dem Titel "Zwischen Kultur, Politik und Therapie" Aufschlüsse geben über das Repertoire der musizierenden und singenden Gefangenen im Amberger Lager.Dabei wird sie - auch mit Hilfe von Hörbeispielen - der Frage nachgehen, welche Art von Musik gespielt wurde, von welchen Komponisten die Stücke stammten und worin Funktion und Bedeutung der Musikaufführungen für die Soldaten bestanden. Der Eintritt für den Vortrag beträgt zwei Euro.