01.05.2017

"Vilskultur zum Zehnten", hieß es am Freitagabend im Kulturschloss Theuern. Die gemeinschaftliche Veranstaltung der Vilstalanrainer Ensdorf, Kümmersbruck und Ebermannsdorf hatte ihre zehnte Auflage. Ein kleines Jubiläum.

Das alte Hüthäusl

Zehnköpfiges Ensemble

Altes Jerusalem

Theuern. (e) Darauf wies auch Museumsleiter Michael Ritz bei der Begrüßung der rund 100 Besucher am Großen Saal hin. Für die Bewirtung sorgte der Heimat- und Kulturverein aus Theuern. Das wurde auch bestens angenommen nach einem doch etwas langatmigen, 90 Minuten dauernden ersten Teil der Vilskultur.Zum ersten Mal dabei waren die Schwestern Carola (36), ihres Zeichens Pfarrsekretärin, und Daniela (38), Krankenschwester im Hauptberuf. Sie boten laut eigenen Aussagen "sehr schöne und spitzfindige Texte". Lieder, die aus dem (Oberpfälzer) Alltag kommen: "Wir singen halt, was uns bewegt." Das haben sie auch bestens hinbekommen mit Stücken wie "Harmonie" (Zusammenspiel geschwisterliche Liebe und Streit), über die Krankenschwester und ihr Sanitäterleben oder einfach nur über die Mama. Aufgewachsen sind sie mit vier Schwestern und einem Bruder.Die Mutter hat auch ganz wesentlichen Anteil an ihrem Auftrittsnamen: "Nackad sing i niad". Niemals nackert auf die Bühne zu gehen, das haben sie ihrer Mama versprechen müssen, als diese von den Sangesambitionen der Töchter erfuhr. Ein Versprechen, das sie auch in Theuern gehalten haben. Beide stammen aus Neukirchen, gingen aber für Theuern ins Rennen, Carola ist mit einem Vilshofener verheiratet und somit quasi auch eine Vilsanrainerin.Ein ganz anderes Genre bediente der Beitrag der Gemeinde Ebermannsdorf, nämlich mit einem Vortrag von Herbert Riedl, der die Gäste auf einen mündlichen und visuellen Spaziergang in den Pittersberger Kräutergarten mitnahm. Riedl ging auf die Entstehungsgeschichte des Kräutergartens (etwa 2002) ein, und damit auch auf den Standort des ehemaligen Hüthäusl, dort befand sich bis 2012 ein Kinderspielplatz. Es waren auch in Pittersberg engagierte Bürger, die den Vorschlag hatten, einen Kräutergarten zu errichten. Gesagt, getan! Unter der Federführung des Obst- und Gartenbauvereins entstand nach gut 750 Arbeitsstunden nach und nach ein blühender Garten mit rund 120 Kräuterarten und Pflanzen. Die Einweihung, war von Herbert Riedl zu erfahren, fand am 19. Juli 2015 statt, mittlerweile habe sich der Garten bestens entwickelt und mit ihm auch die Besucherzahlen.Die Gemeinde Ensdorf schickte den Architekten Willi Schmid ins Feld. Er berichtete über die Geschichte des Dorfes und Schlosses Hirschwald und seines Vorläufers Gumpenhof. Weit zurück ging es bis ins 15. Jahrhundert. Grob gesagt: Einst war die Gegend um Hirschwald, im 16. Jahrhundert noch Gumpenhof, bevorzugtes Jagdgebiet der Wittelsbacher. Die Geschichte des Ortes beginnt laut Schmid mit der Regentschaft von Kurfürst und Pfalzgraf Friedrich II. im Jahr 1513. Für die herrschaftlichen Jagdgenossenschaften schuf der Kurfürst als Mittelpunkt des landesherrlichen Wildgeheges Hirschwald, den Ort gleichen Namens. Man ging damals auch viel auf die Jagd. Wie das Liedgut in dieser Zeit war, das verdeutlichte das eigens aus Regensburg angereiste Ensemble " ... sed vivam", das den Vortrag musikalisch ausschmückte.Wenn man so will, ist das zehnköpfige Ensemble der Nachfolger von Musica Antiqua Ambergensis. Die Musiker mit Tenor Dieter Zanke ließen sozusagen auf- bzw. zuhorchen: Musik des Mittelalters und der Renaissance offenbarte ihr ganzes klangliches Spektrum. Vom A-cappella-Gesang bis zum vielseitigen Instrumentarium brachte das Ensemble mittelalterliches Liedgut zu Gehör. Und schließlich fand der Vortrag von Willi Schmid sein Ende ganz in der Moderne: Das Gebäude im rund 900 Jahre alten Hirschwald Nr. 4 soll einer denkmalgerechten Nutzung zugeführt werden, umgebaut bzw. saniert werden - das Torhaus und der Steinstadel für kulturelle Zwecke. Inmitten des gleichnamigen Naturparks gelegen, könnte Hirschwald ein Fixpunkt werden für alle, die Naturerlebnis mit Kunst, Kultur und der Geschichte der Oberpfalz verbinden.Natürlich glaubt heute keiner mehr an Hexen oder Teufel, aber unmittelbar vor der Walpurgisnacht müssen schaurige Geschichten und furchtbare Gestalten unbedingt sein. Wie es denn so ist, wenn die Hexen auf den Blocksberg ziehen, damit hat sich Dieter Wank in seinen Erzählungen auch befasst. Der Röthenbacher ist professioneller Märchenerzähler. Er entführte die vielen Zuhörer zunächst in den Norden Schottlands. Eine Stecknadel hätte man fallen hören können, als er von der Begegnung eines Fischers mit drei Hexen erzählte. Man sah förmlich vor sich, wie die Hexen durch die Luft sausten. Man konnte mit dem Trunkenbold mitfühlen, wie er reumütig in letzter Sekunde dem Tode entrann. Die zweite Episode war von ganz besonderem Interesse, soll sie sich doch in Theuern in einer alten Schmiede zugetragen haben. Die Seele des Schmiedes wollte der Teufel nicht, obwohl der Schmied seine Seele an ihn verkauft hatte. Dem Handwerker allerdings gelang es nach einem großen Umweg über die Hölle, doch noch in den Himmel zu kommen.Schließlich berichtete Dieter Wank aus dem alten Jerusalem, dort hat König Salomon den Streit eines gierigen Bäckers mit einer Bettlerin klug und vor allem gerecht gelöst - salomonisch halt. Und weil der König so gerecht war, herrschte Frieden im Land. Besonders zur Geltung kamen die Erzählungen auch, weil Daniela Ludwig mit ihrem Gitarrenspiel für die musikalische Umrahmung sorgte.