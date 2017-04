Kultur Kümmersbruck

17.04.2017

Große Freude herrschte bei der Gruppe Cababana: Dreimal mal hat sie nun die Misa Campesina vorgetragen. Beim vorerst letzten Mal war die Kirche in Kümmersbruck voll. Es kamen auch viele auswärtige Besucher. Manch einer war zuvor schon in St. Michael/Amberg gewesen und wollte dieses grandiose Werk noch einmal hören. Cababana feierte 15-jähriges Bestehen mit dieser Bauernmesse aus Nicaragua, auf Spanisch gesungen. Pfarrer Wolfgang Bauer dankte Leiterin Agnes Kramer, die mit immer neuen Ideen die Gruppe motiviere. Fachkundige Besucher erkannten sofort die anspruchsvolle Rhythmik. Auch die vielen Solo-Teile meisterte die Gruppe. Diese sucht neue Sänger und Instrumentalisten. Interessenten melden sich per Internet (www.cababana.de) oder unter 09621/8 46 88.