Politik Kümmersbruck

20.02.2017

Haselmühl-Kümmersbruck. In Engelsdorf im Gasthaus Singer fand das erste Feierabend-Seidl der Sozialdemokraten statt. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Haselmühl-Kümmersbruck, Markus Bayer, zeigte sich bei seiner Begrüßung erfreut, dass auch die Öffentlichkeit der Einladung gefolgt war.

Ziel der Treffen ist es, bürgernah in den einzelnen Ortsteilen als Ansprechpartner für die Bevölkerung da zu sein und ihre Anliegen direkt entgegennehmen und weiter bearbeiten zu können, erklärte Bayer. So zeigte es sich auch bei diesem Treffen, dass Bayer und Fraktionsvorsitzender Manfred Moser unterschiedliche Anliegen aufnahmen und gleich im Laufe der folgenden Woche im Gemeinderat entsprechend vorbringen können. Eines dieser Themen waren zum Beispiel wilde Müllablagerungen oder diverse Straßenschäden, welche vonseiten der Gemeinde beseitigt werden sollen. Die nächsten Termine werden rechtzeitig in der Tageszeitung veröffentlicht.