27.04.2017

Mit einem Außentermin, sozusagen in "drängender Angelegenheit", begann die Zusammenkunft des Bauausschusses. Die Mitglieder trafen sich am gemeindlichen Friedhof in Theuern, um die Frage zu erörtern, ob sich an diesem Ort der Ruhe ein stilles Örtchen einrichten lässt.

Im Radlbahnhof

Ist am Friedhof überhaupt eine öffentliche Toilette nötig? So lautete die Kernfrage. Und: Wie lässt sich so eine errichten? Dass es überhaupt zu diesem Termin kam, lag an einer früheren Anfrage von Gemeinderätin Veronika Frenzel, die den Wunsch, wohl mehr eines einzelnen Bürgers, im Rathaus vorgebracht hatte. Nun ging es vor Ort um die Suche nach den Möglichkeiten.Es kristallisierte sich schnell heraus, dass in oder neben der Aussegnungshalle aus baulichen Gründen der Ein- oder Anbau einer öffentlichen Toilette nicht möglich sei. Der Friedhof selbst als Platz für ein stilles Örtchen musste also ausscheiden. Dann ging es um die Alternative, außerhalb des Friedhofes, eventuell am Radlbahnhof einen Container zu errichten. Das sei auch nicht so einfach, hieß es. Kanalanschluss, Kleinkläranlage, tägliche Reinigung, Instandhaltung, Öffnungszeiten - das lasse sich kaum bewerkstelligen, der Aufwand sei immens - diese schlagenden Argumente des Bürgermeisters Roland Strehl und des Bauamts klangen überzeugend. Es müssten, grob gerechnet, zwischen 30 000 und 40 000 Euro aufgewendet werden, zuzüglich 4000 bis 5000 Euro pro Jahr an Folgekosten. Der Aufwand stünde somit in keinem Fall im Verhältnis zum Nutzen.Nun kam Variante drei ins Spiel: Gibt es Möglichkeiten im Radl-Bahnhof selbst? Da zeigte sich Pächter Andreas Frey kompromissbereit. Friedhofbesucher dürften die Toiletten im Radlbahnhof nutzen. Das freilich nur, wenn er auch geöffnet ist.Offen ist der Radlbahnhof zwischen Mai und September, dann allerdings gibt es auch diese Möglichkeit nicht mehr. Die Toiletten ganzjährig und ohne Aufsicht offen zu lassen sei aus nachvollziehbaren Gründen einfach nicht möglich. Zumindest also gibt es aufgrund des Entgegenkommens von Andreas Frey einen Kompromiss, wobei im Hintergrund immer stand: Besteht eigentlich wirklich Bedarf? Frey jedenfalls erwähnte aus seiner Erfahrung heraus, dass die Nachfrage von Friedhofbesuchern sehr gering gewesen sei. Resümee: Bei diesem Stand wird es belassen, das Thema wird zunächst nicht mehr weiterverfolgt. In Theuern wurde die Begehung fortgesetzt, dort ging es um eine sehr unübersichtliche Straßenstelle an der Lochner-Straße hinter dem Schloss. Die Anwohner Alexander und Franz Stoj hatten aufgrund der schwierigen Verhältnisse einen Verkehrsspiegel angeregt, mit dem die Einsicht in die Lochner-Straße, vom Parkplatz kommend, erleichtert werden soll.Die Mitglieder des Bauausschusses kamen bei der Besichtigung zu der Erkenntnis, dass es sich tatsächlich um eine sehr unübersichtliche Straßenstelle handelt. Ein Spiegel wäre dort sinnvoll, deshalb hat das Gremium beschlossen, dort einen Verkehrsspiegel anbringen zu lassen.