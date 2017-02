Politik Kümmersbruck

Seit einem Jahr ist das einstmals umstrittene Aktivbad KA 2 in Betrieb. Die Bilanz dazu fiel Bürgermeister Roland Strehl bei einem eigens anberaumten Pressetermin vor Ort nicht schwer. Denn: "Das ist die Geschichte eines Erfolges."

Änderung nach der Wahl

Strehl: "Verschmerzbar"

Defizit steigt leicht

Meinungen zum KA 2 Allenthalben "positive Rückmeldungen" zum KA 2 konstatierte Bürgermeister Roland Strehl. Betroffene unterstrichen dies beim Pressetermin. So meinte Konrektor Markus Lacher von der Grundschule Kümmersbruck: "Das Bad so zu bauen, war die richtige Entscheidung." Christine Fleischmann (Schwimmschule Aquavitalis) war "froh darüber, dass wir das Bad haben". Jens Günther, der Chef der Wasserwacht, war sich sicher: "Die Wasserwacht hätte sich nie so entwickeln können, wie es jetzt ist angesichts optimaler Möglichkeiten."



Jens Günther berichtete für die Wasserwacht von 361 Aufsichtsstunden durch 12 Leute vom aktiven Badpersonal im Jahr 2015/16. 180 Stunden (Stichtag 3. Februar) von 13 Aktiven waren es 2016/17. 15 Jugendliche der Wasserwacht leisteten 2015/16 rund 60 Stunden Aufsicht. 2016/17 wirkten 28 Jugendliche 30 Stunden als Aufsicht. Der Aufschwung seit der Neueröffnung sei bemerkenswert, so Günther: "Seither kamen jedes Jahr 15 neue Wasserwachtler zu unserer Jugend." Das sei in der Hauptsache zurückzuführen auf den Vereinstag (Montag) mit den optimalen Trainingsbedingungen. "Hätte man nur Bahnen parallel zum regulären Öffentlichkeitsbetrieb, könnte man nicht jedes Jahr neue Jugendliche aufnehmen."



Christine Fleischmann informierte über den Stand bei Aqua vitalis mit 435 Mitgliedern (269 Kinder und Jugendliche sowie 166 Erwachsene). 16 Übungsleiter und sechs Anwärter betreuen sie. Der Vereinstag am Montag sei eine sehr gute Entscheidung für Ausbildung und Training. "Durch die Sanierung und das neue Mehrzweckbecken haben wir nun perfekte Bedingungen für die gesamte Ausbildung."



Dass man jetzt sogar mit 1. Klassen den Schwimmbetrieb aufnehmen könne, hob Markus Lacher für die Grundschule hervor. Den freigehaltenen Montag habe wohl sonst keine Schule. "Es ist ein Segen für die Grundschüler und eine deutliche Erleichterung." (e)

Das Bad werde (nicht nur) von den Kümmersbrucker Bürgern hervorragend angenommen, verwies Strehl auf die aussagekräftigen Zahlen. Der Erfolg sei sowohl auf die gelungene und ansprechende Sanierung mit einem zweiten Multifunktionsbecken als auch auf die erfolgreiche Kooperation mit wichtigen Partnern (alle waren anwesend) zurückzuführen."Das Badkonzept und die Marketinginstrumente greifen und werden fortgeführt bzw. weiterentwickelt", sagte Strehl, sichtlich zufrieden mit dem ersten Betriebsjahr. Der Bürgermeister blickte zurück auf die "nicht selbstverständliche" Entstehung des Bades, hatte es doch im Mai 2009 einen Grundsatzbeschluss und im Februar 2013 einen weiteren Entschluss gegeben, der die Sanierung der bestehenden Schulschwimmhalle vorsah. Dass man vor Ort das Schwimmen lernen und günstig schwimmen bzw. baden könne, waren die damit verbundenen Ziele.Dann allerdings, nachdem sich durch die Gemeinderatswahl die Mehrheitsverhältnisse im Rathaus geändert hatten, kam es am 2. Juni 2014 zu einer neuen Entscheidung: zusätzliches Multifunktionsbecken und neue strategische Ausrichtung auf ein Aktivbad, "um neue Nutzer zu generieren und als Dauergäste an das Bad zu binden". Von rund 55 000 Besuchern war seinerzeit die Rede.Das war der Stoff, aus dem die verschiedenen Meinungen entstanden. Im Juni 2015 wurde das neue Konzept mit einem Multifunktionsbecken vorgestellt und beschlossen. Für 2016 waren da 52 580 Badegäste prognostiziert. Tatsächlich wurden es 55 654. Ohne zusätzliches Becken hatte das Hallenbad im Jahr 2013 noch 39 399 Besucher. Daran war der öffentliche Badebetrieb mit 54 Prozent (21 491) beteiligt. Für 2016 bedeuten 34 932 Badegäste (63 Prozent), dass dieser öffentliche Bereich die stärkste Zuwachsrate aufweist."Die Besucherzahlen, die bleiben stabil", erklärte Strehl. Weil der Vollzeitbetrieb zwischen September 2015 und Januar 2016 ebenso gut 27 000 Besucher anzog wie der zwischen September 2016 und Januar 2017, schloss Strehl einen Neugiereffekt aus. Es handle sich hier um "konstante Badezahlen"."Auch da wurde viel spekuliert", meinte Strehl zum Nettobetriebsergebnis 2016. "Doch die Zahlen sind beruhigend." Die Einnahmen 2016 bezifferte er mit 128 300 Euro. Die Ausgaben betrugen 423 500 Euro, abzüglich einmaliger Ausgaben, die nicht der laufenden Bewirtschaftung zuzuordnen sind (17 000 Euro), insgesamt also 406 500 Euro. Das Defizit lag demnach bei 278 000 Euro. Zum Vergleich: Das alte Bad hatte 2013 Einnahmen von 61 100 Euro und Ausgaben von 270 000 Euro, also ein Defizit von rund 209 000 Euro. Strehl fand diese Steigerung verschmerzbar, auch im Lichte einer anderen Rechnung: 2016 legte die Gemeinde quasi bei jeder Eintrittskarte fünf Euro drauf (bezogen auf 55 654 Gästen), im alten Bad waren es 5,31 Euro (bei 39 399 Gästen).Warum sich das Defizit "leicht erhöht hat", begründete Strehl auch. "Natürlich kostet so ein zweites und Multifunktionsbecken mehr Geld, aber das ist nicht allein dran schuld und nicht nur durch das Multifunktionsbecken entstanden."Als weitere Faktoren nannte der Bürgermeister die deutlich längere Öffnungszeit von 86 Stunden pro Woche (gegenüber 73 beim alten Hallenbad) mit den Auswirkungen auf Personal- und Heizkosten, die sicherheitsbedingte Umstellung von der Chlorgasanlage auf eine Chlorgranulatanlage, die um rund 24 000 Euro höhere Ausgaben mit sich brachte, sowie gestiegene Wartungskosten für diffiziler gewordene technische Anlagen und Mehrkosten für die Reinigung - die wären aber auch ohne zweites Becken gestiegen, sagte Roland Strehl.Der Bürgermeister kündigte an, dass zu den vielen Kursen und Veranstaltungen, die die Gemeinde im KA 2 bereits anbiete (unter anderem Candlelight-Schwimmen, Wasser-Disco, Meditation, Baby-Schwimmkurs, Aqua-Sitzbecken) demnächst auch Fitnessfilme kämen.