Politik Kümmersbruck

07.05.2017

Vor mehr als 20 Jahren in Angriff genommen, wird vor dem Regensburger Verwaltungsgericht erneut ein Straßenprojekt verhandelt. Die Umgehung von Kümmersbruck ist damit aber noch lange nicht in trockenen Tüchern.

Nachbesserung nötig

Strehl im Wort

Kümmersbruck/Regensburg. Es ist viel passiert und noch mehr gleich geblieben, seit sich der Gemeinderat Anfang der 90er Jahre einmütig für eine Ortsumgehung entschied. Es geht um die Vilstalstraße, die formell als Staatsstraße 2165 firmiert. Die Notwendigkeit einer Entlastung steht für viele außer Zweifel, wenn sie sich einmal im Auto stopp-and-go-genervt von Norden nach Süden durch Kümmersbruck (oder umgekehrt) gekämpft haben. Auch Wohnanlieger bleiben angesichts der Verkehrsbelastungen (17 000 Fahrzeuge täglich) in ihrer Forderung nach einer Entlastung beharrlich.Grob skizziert, soll der Durchgangsverkehr deutlich nach Westen und auf die andere Seite der Vils umziehen. Die zu erwartenden Probleme bei der Projektierung waren damit weitgehend vorgegeben, weil Belange und Schutzvorschriften eines Fauna-Flora-Habitat-Gebiets (FFH) berührt wurden. Das Genehmigungsverfahren bei der Regierung der Oberpfalz für die knapp sechs Kilometer lange und auf 25 Millionen Euro geschätzte Entlastungstrasse nahm fünf Jahre in Anspruch.Im Dezember 2007 erging ein 1000 Seiten umfassender Planfeststellungsbeschluss. Dagegen wurden zwei Klagen eingereicht. Die von einem Landwirt vorgebrachten Bedenken eines schlimmstenfalls existenzgefährdenden Eingriffs in sein Eigentum (Flächentausch erforderlich) wurden vom Verwaltungsgericht als unbegründet zurückgewiesen. In puncto Umweltverträglichkeit des Projekts musste hingegen nachgebessert werden. Im Januar 2015 erging deshalb seitens der Regierung ein sogenannter Ergänzungsbeschluss zur ursprünglichen Fassung der Planfeststellung.Dieses Verfahren der Nachbesserung sieht eine Privatperson als genehmigungsrechtlich nicht haltbar an. Verhandelt wird darüber am Mittwoch, 24. Mai, vor dem Verwaltungsgericht in Regensburg. Beklagter ist formell der Freistaat Bayern, nicht die Kommune, weil das Verfahren bei der Regierung angesiedelt ist. Allerdings haben sich in Kümmersbruck inzwischen auch die lokalpolitischen Verhältnisse grundlegend verändert. Alt-Bürgermeister Richard Gaßner (SPD) galt als standhafter Umgehungs-Befürworter und wusste anfangs den gesamten Gemeinderat hinter sich.Ganz so unerschütterlich ist diese Haltung nicht mehr. In der CSU wurden vereinzelt Zweifel geäußert, und mit Bürgermeister Roland Strehl (CSU) kam eine weitere Entscheidungsvariante ins Spiel. Er kündigte einen Bürgerentscheid - respektive ein Ratsbegehren - an, wenn die verwaltungsgerichtlich zu klärenden Fragen erledigt sind. Denn im Laufe der Jahre sind Stimmen, ob sich Kümmersbruck die auf 25 Millionen Euro geschätzte Umgehung überhaupt leisten kann, immer lauter geworden. Bisher wird davon ausgegangen, dass die Kommune fünf Millionen Euro aufbringen muss, sollte das Projekt verwirklicht werden.