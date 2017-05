Politik Kümmersbruck

26.05.2017

Fünf Soldaten waren in Somalia, drei in Mali und zwei im Irak. Über 70 waren im Kosovo stationiert und rund 100 leisteten ihren Dienst in Afghanistan. Jetzt ist das Logistikbataillon 472 wieder vollständig und unversehrt in der Heimat.

Theuern. (bö) In ihren Einsatzgebieten versorgten und unterstützten die Soldaten des Kümmersbrucker Logistikbataillons die eigenen und die verbündeten Streitkräfte auf allen Gebieten der Logistik. Als einer der letzten Soldaten seines Bataillons kam der Kommandeur des Bataillons, Oberstleutnant Alexander Kolb, in die Heimat zurück.Er blickte bei einem großen Appell im Theuerner Schloss auf einen fordernden und zugleich erfolgreichen Einsatz zurück. Am erfreulichsten ist für ihn dabei die Tatsache, dass alle seine Soldaten unversehrt den Einsatz beenden konnten. Vertreter des öffentlichen Lebens sowie Angehörige und Freunde der Einsatzteilnehmer kamen zum Appell, den das Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim unter Oberstabsfeldwebel Bernd Selig umrahmte.Wie Bataillonskommandeur Oberstleutnant Alexander Kolb anmerkte, seien die etwa 170 Soldaten seines Bataillons bei gefährlichen Auslandseinsätzen gefordert gewesen. "Alles Einsatzgebiete, bei denen das Auswärtige Amt ausdrücklich vor Gefahren für Leib und Leben warnt. Wir alle haben das geschafft, weil wir sehr gut vorbereitet und ausgebildet in den Einsatz gingen und hoch professionell, motiviert und als Team unsere Einsatzverpflichtungen erfüllten", so Kolb.Bürgermeister Roland Strehl sprach von Pauken und Trompeten, mit denen man das Kontingent der Logistiker im vergangenen September verabschiedet habe. "Mit Pauken und Trompeten feiern wir jetzt, dass alle wohlbehalten an ihren Standort zurückgekommen sind." Landtagsabgeordneter Harald Schwartz sagte: "Ihr Einsatz war ein diffiziler und schwieriger Kraftakt, den Sie mit Bravour und Zuverlässigkeit durchgeführt haben."Landrat Richard Reisinger sprach von riesiger Freude, die ihn in diesen Stunden bewege. "Es galt für Sie, Mut und Entschlossenheit in einer fremden Umgebung zu zeigen, die wir nur erahnen können." Der Kommandeur für mobile Logistiktruppen der Bundeswehr, Oberst Nikolaus Bretz, merkte an: "Sie haben Ihren Dienst in vielen, sehr unterschiedlichen Einsatzgebieten geleistet. Diese Einsatzphase hat das Logistikbataillon in seiner Gesamtheit stark gefordert." Zu den Aufgaben des Kontingentes gehörten auch humanitäre Hilfeleistungen in Notsituationen, die Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen zu fördern, sowie die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen zu unterstützen. So seien alle 105 Soldaten des Afghanistankontingentes in Mazar-e-Sharif stationiert gewesen. Ein weiteres Einsatzland, das zunehmend an Bedeutung gewinne und insbesondere aus logistischer Sicht eine Herausforderung stelle, sei Mali."Ob Sie mit Ihrem Einsatz das jeweilige Land beim Aufbau funktionsfähiger Sicherheitsstrukturen und strategischer Beratung unterstützten, den Schutz der Zivilbevölkerung förderten oder die logistische Unterstützung gewährleisteten, am Ende lässt sich feststellen: Sie haben durchweg hervorragende Leistungen erbracht", lobte Bretz seine Soldaten.Sie hätten durch Engagement und Professionalität vollauf überzeugt und könnten daher mit Stolz und Zufriedenheit auf ihren Einsatz zurückblicken.