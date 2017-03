Politik Kümmersbruck

13.03.2017

19

13.03.2017

Die Kümmersbrucker Frauen-Union sieht sich als Teil des Politikwechsels, der mit der Wahl von Bürgermeister Roland Strehl in der Gemeinde eingeleitet wurde. Und sie ist stolz darauf.

Notwendigkeit bleibt

Zählbare Erfolge

Ehrungen, Wahlen Bei der Hauptversammlung standen folgende Ehrungen für lange Mitgliedschaften an:



Geehrte



10 Jahre : Gerda Fritz und Renate Amrhein.



35 Jahre: Luise Wagner, Resi Ascherl, Anna Blödt, Brigitte Donhauser, Brigitte Player, Edeltraud Pongratz, Christa Hoffmann und Berta Glaser.



40 Jahre: Käthe Gerl, Babette Schmidt, Stilla Demelt, Inge Götz, Roswitha Meiler und Marianne Bundscherer.



Vorstand



Vorsitzende bleibt Monika Paintner, ihre Stellvertreterinnen sind Renate Amrhein, Elfriede Meiler und Gabi Strehl. Zur Schriftführerin wurde Veronika Meier gewählt, die Kassengeschäfte führt Irene Wetter. Mit der Kassenprüfung wurden Gerda Fritz und Marianne Hummel betraut. Beisitzerinnen sind Ingrid Blödt, Petra Meyer, Carola Hirsch, Monika Schiller und Ruth Moser .



Delegierte



Den Kümmersbrucker Ortsverband der Frauen-Union repräsentieren bei der Kreisvertreterversammlung am 4. Mai Irene Wetter, Veronika Meier, Renate Amrhein, Birgit Singer-Grimm, Elfriede Meiler und Gabriele Strehl. (e)

Noch ganz inspiriert vom kämpferischen, mutmachenden Auftritt der CDU-Vizechefin Julia Klöckner bei der Festveranstaltung zum 60-jährigen Bestehen der Frauen-Union (FU) in der Oberpfalz, stimmte die Vorsitzende des Kümmersbrucker Ortsverbands, Monika Paintner, ihre Mitglieder auf bevorstehende Aufgaben ein. Schließlich gibt es die örtliche FU auch schon 40 Jahre.Bei der Gründung im April 1976 waren es 26 Frauen mit CSU-Parteibuch, die den Ortsverband ins Leben riefen. Ebenso viele kamen nun zur Hauptversammlung zusammen. Im Mittelpunkt standen Vorstandswahlen. Monika Paintner war bisher die Vorsitzende und wird es auch in den nächsten Jahren sein. Sie bekam einstimmig abermals den Zuschlag, legte aber Wert auf die Feststellung, dass sie das auch als Vertrauensbeweise für das "bewährte Team" des Vorstandsgremiums verstehe. Michaela Frauendorfer, FU-Vorsitzende in Amberg und Spitzenkandidatin der CSU-Liste für den Bundestag, stellte sich als Bewerberin vor und schilderte ihren privaten und beruflichen Werdegang (Staatsanwältin), der sie motiviert habe, parteipolitisch zu arbeiten. Stellvertretende Kreisvorsitzende Barbara Gerl erinnerte an die Geschichte der Frauen-Union und betonte, "wir wollen mit unseren politischen Fähigkeiten wahrgenommen werden".Schriftführerin Veronika Meier ließ das zurückliegende Jahr Revue passieren und erinnerte an die Feier des 40-jährigen Bestehens der FU Kümmersbruck, diverse Vorträge und Referate, den Arbeitskreis Flüchtlinge sowie das Sommerfest des Ortsverbandes. Darüber hinaus habe es eine Veranstaltung des Arbeitskreises Generation 50 plus und Besuch des Familienbetreuungs-Zentrums in der Schweppermannkaserne gegeben. Auf dem Programm standen noch ein Weihnachtsmarkt und - Spaß müsse schließlich auch sein - die Teilnahme am Hexentreiben zum Unsinnigen Donnerstag. Die FU, so Meier, habe in allen Bereichen "ihren Mann gestanden". Und das Ziel, die Rolle der Frau zu stärken, wolle sie mit Sicherheit nicht aus den politischen Augen verlieren.s Bürgermeister Roland Strehl verkündete als Gastredner die Halbzeit seiner ersten Amtsperiode, die einen Politikwechsel in der Gemeinde bedeutet habe. Stolz könnten die hiesige CSU und ihre Unterorganisationen sein. "Es waren erfolgreiche Bilanzjahre", bekundete Strehl, der auch auf das "erst viel umstrittene, jetzt aber bestens angenommene" Aktivbad KA2 (ausgebautes Hallenbad) verwies. Mit rund 56 000 Besuchern 2016 sei das wohl ein Erfolg, bei anhaltend steigender Tendenz. Dass Kümmersbruck eine weiter aufstrebende Gemeinde in der Nachbarschaft zu Amberg sei, würden nicht zuletzt die während der vergangenen drei Jahre erteilten Baugenehmigungen für 152 Wohneinheiten bedeuten. Parallel liefen derzeit die Vorbereitungen, vorhandene Gewerbeflächen um 14 Hektar zu erweitern. "Überall stehen Kräne", untermauerte Strehl seine Erfolgsbilanz.