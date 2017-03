Politik Kümmersbruck

53 von 163 Mitgliedern kamen zur Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes in die ASV-Gaststätte. Dies sei eine hohe Solidaritätsbekundung, nicht nur für die Wahlen, fand das Führungsteam.

Ampel-Probleme

Viele Verbesserungen

Wahlen CSU Kümmersbruck



Vorsitzender: Stefan Roggenhofer



Stellvertreter: Irene Wetter , Stefanie Hößl , Florian Fischer



Kasse: Steffi Metschl



Schriftführer: Alois Schwanzl



Kassenprüfer: Franz Fritz Jürgen Mühl



Beisitzer: Martin Meier, Martin Prechtl , Hans Nörl , Patricia Bernreuther , Dieter Schubert , Gerda Fritz , Andreas Reinwald , Bernhard Fleischmann, Michael Ströhl



Delegierte zur Kreisvertreterversammlung: Harald Schwartz , Stefan Roggenhofer , Roland Strehl , Birgit Singer-Grimm , Josef Vogl , Alois Schwanzl , Monika Paintner , Stefanie Hößl , Florian Fischer , Irene Wetter . (hi)

"Auf diesen Ortsverband können wir stolz sein", sagten sowohl Vorsitzender Stefan Roggenhofer als auch CSU-Kreischef Harald Schwartz. 30 Veranstaltungen erlebten die Mitglieder. Steffi Metschl legte einen positiven Kassenstand vor. Harald Schwartz meinte, was den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schultz anbelange, fürchte er bei dessen Wahl die Zunahme der Schulden im Staat und den Verlust der wirtschaftlichen Stabilität. "Was die Menschen dann auszubaden haben."Man könne sich auf gute Leistungen in Bayern verlassen, sagte der Landtagsabgeordnete. Angesprochen wurden im Plenum unter anderem ein Radweg zu den Franzosenäckern, der zu große Flächenverbrauch in Deutschland und Probleme mit Ampeln in Haselmühl.Bürgermeister Roland Strehl erinnerte an die Kommunalwahlen 2014 und stellte kurz seine Halbzeitbilanz vor. Mit Vollgas habe man demnach das Aktivbad KA2 umgesetzt. "Wir freuen uns nun über 56 000 Besucher, früher waren es 38 000."Dem Nachholbedarf bei der Seniorenpolitik sei man mit dem Seniorenbeirat gerecht geworden, so Strehl, der jetzt schon 120 bis 150 neue Wohneinheiten in Aussicht stellte. "Hier setzen wir Maßstäbe." Das Gewerbegebiet Theuern sei wieder ein Thema, momentan werden schon zwei Straßen nach Flächenankauf verlängert. Der Bürgermeister ging auf die AS 27 und den Köferinger Dorfplatz ein, nannte Verbesserungen in der Ortschaft Lengenfeld und das Kneippbecken in Theuern, die öffentliche Toilette, den Kita-Ausbau Theuern und den Funktionsbau der Feuerwehr Kümmersbruck als Beispiele seiner erfolgreichen Politik. All das habe man ohne neue Schulden ab 2015 geschaffen. Dabei seien sogar noch 850 000 Euro an Verbindlichkeiten abgebaut worden, fügte das Gemeindeoberhaupt hinzu. Ziele für die kommenden drei Jahre seiner Amtszeit seien die Dorferneuerung Kümmersbruck, die neue Brücke Gärmersdorf (2018), der Hochwasserschutz Theuern, die Sanierung im Innenbereich der Schulen und die Westumgehung.