Politik Kümmersbruck

13.04.2017

13.04.2017

Es ist ein Eigenbetrieb, zu dessen Aufgaben die Versorgung des Gemeindegebietes Kümmersbruck mit Wasser, die Belieferung einer begrenzten Zahl von Abnehmern mit Wärme sowie der Betrieb von Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gehören. Der Eigenbetrieb Wasser und Energie Kümmersbruck umfasst somit die Felder Wasser-, Nahwärme- und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.

Der Wirtschaftsplan

"Keine Risiken"

Kostendeckender Betrieb

Die Kassenlage im Jahr 2016 war überwiegend positiv und die Liquidität stets gewährleistet. Werkleiter Wasser und Energie Kümmersbruck, Günther Karzmarczyk

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Vermögensplan. Werkleiter Günther Karzmarczyk legte dem Gemeinderat die Ergebnisse vor und das Gremium segnete sie einstimmig ab. Insgesamt schließt der Wirtschaftsplan 2017 in den Erträgen mit 1 057 000 Millionen Euro, und den Aufwendungen mit 1 072 000 Millionen Euro ab. Der Vermögensplan beläuft sich in den Einnahmen und Ausgaben jeweils auf 390 000 Euro.Der Werkleiter stellte fest, dass in allen Zweigen des Eigenbetriebes Wasser und Energie Kümmersbruck (WEK) gegenwärtig keine größeren technischen oder auch wirtschaftlichen Risiken vorhanden sind. "Es werden", so Karzmarczyk, "auch künftig große Anstrengungen unternommen, damit den Gemeindebürgern wie bisher zu jeder Zeit und in ausreichender Menge qualitativ einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden kann und die Kunden mit ausreichender Wärme versorgt werden können".Im Einzelnen enthält der Erfolgsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung einen Ertrag in Höhe von 803 100 Euro (Vorjahr 708 000 Euro); Aufwendungen: 838 100 Euro (Vorjahr 743 800 Euro). Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Nahwärmeversorgung stellt sich wie folgt dar: Erträge in Höhe von 215 700 Euro (Vorjahr 230 700 Euro), Aufwendungen: 211 700 Euro (Vorjahr 230 700 Euro). Der Erfolgsplan Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien weist Erträge in Höhe von 38 200 Euro aus (Vorjahr 38 500 Euro), Aufwendungen: 22 200 Euro (Vorjahr 33 500 Euro).Das Gesamtergebnis des Vermögensplanes 2017 ist ausgeglichen und beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 390 000 Euro. Es liegt damit um 503 000 Euro niedriger als im Jahr 2016 (893 000 Euro)."Dabei ist der hohe Vorjahreswert auf die erfolgte Übertragung des Wasserkraftwerkes von der Gemeinde Kümmersbruck an den Eigenbetrieb WEK zurückzuführen", sagte Karzmarczyk.Bei der Finanzplanung in den Jahren 2018 und 2020 im Betriebszweig Wasserversorgung nannte der Werkleiter als größere Investitionen die Fortführung des 2017 beginnenden schrittweisen Aufbaus eines Prozessleitsystems, die Sanierung des Saugbehälters im Wasserwerk Penkhof sowie die Erneuerung der Wasserleitung Zu den Linden, zweiter Bauabschnitt. "Die Kassenlage im Jahr 2016 war überwiegend positiv und die Liquidität stets gewährleistet", sagte Karzmarczyk. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben soll auf 140 000 Euro festgesetzt werden.Karzmarczyk: "Mit dem erfolgreichen Abschluss der Sanierungsarbeiten am Hochbehälter Penkhof entspricht dieser dem neuesten Stand der Technik. In Sachen Nahwärmeversorgung ist nach der abgeschlossenen Hallenbadsanierung der Wärmeverkauf im abgelaufenen Betriebsjahr wieder gestiegen." Mit 2640 Megawattstunden verkaufter Wärmemenge in 2016 liege man geringfügig unter dem Niveau wie vor dem Sanierungsbeginn (Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013 rund 2800 Megawattstunde).Nach den bisher vorliegenden Zahlen 2016 dürfte mit dem seit 1. Januar 2012 geltendem Wärmepreis von 80 Euro pro Megawattstunde ein kostendeckender Betrieb möglich sein. Die ins Auge gefasste Senioren-Wohnanlage zwischen Rathaus und AWO soll ebenso angeschlossen werden wie die geplanten Wohn- und Geschäftshäuser zwischen Dorfplatz und der Straße Zu den Linden.