07.04.2017

"Der heute vorgelegte Entwurf für das Haushaltsjahr 2017 ist ein in sich schlüssiges und wirklich zukunftsgerichtetes Zahlenwerk." So bewertete Bürgermeister Roland Strehl den Haushalt. Abgesegnet wurde er dennoch nur knapp mit 13:11 Stimmen.

SPD sieht es anders

Die Personalkosten

Das sagt der Kämmerer "Zahlungsfähigkeit immer gegeben"



Kümmersbruck. (e) Der Haushalt der Gemeinde Kümmersbruck ist laut Kämmerer Reinhold Wagner mit einem Volumen von knapp 24 Millionen Euro ausgewiesen. Im vergangenen Jahr seien größere Projekte umgesetzt worden, fast eine Million Euro waren für die Vilsbrücke in Theuern veranschlagt, dafür sind im Haushalt 2017 zwei Millionen Euro eingeplant. "2016 hat es keine Darlehensaufnahme gegeben." Wagner hob sogar eine "außerordentliche Tilgung in Höhe von rund 220 000 Euro" hervor, auch im Haushalt 2017 sind Kredite nicht vorgesehen.



Nahezu sieben Millionen Euro sieht das Investitionsprogramm 2017 vor, die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts ohne Darlehensaufnahme sei nur möglich gewesen, da auch die Einnahmen, allen voran die Einkommenssteuer-Beteiligung, kräftig steigen. "Ebenso", sagte der Kämmerer, "darf mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,7 Millionen Euro gerechnet werden."



Der Sollüberschuss 2016 in Höhe von 2,1 Millionen Euro muss laut Wagner aufgelöst werden. Rücklagen werden in 2017 nicht gebildet. Insbesondere sei mit einem Sollüberschuss in 2017 nicht zu rechnen, falls alle eingeplanten Investitionen auch so umgesetzt werden.



Der Kämmerer sagte im Gemeinderat, dass die Haushaltssatzung eine Hebesatzerhöhung von 300 Prozent auf 330 Prozent für die Grundsteuern A und B vorsieht. Grund sei der durch den Freistaat auf 310 Prozent festgesetzte Nivellierungssatz und eine Anpassung auf das Landkreisniveau. Der Einkommenssteuer-Anteil erhöht sich in Kümmersbruck auf 5,78 Millionen Euro (Vorjahr 5,56 Millionen Euro). Die Steuerkraft der Gemeinde verändert sich "merklich nach oben", bekundete Wagner. 706 Euro waren es 2016, im Jahr 2017 sind es 763 Euro. Die Gemeinde Kümmersbruck liegt bei der Steuerkraft 2017 über dem Landkreisdurchschnitt (668 Euro) und belegt damit den 3. Rang bei den Landkreisgemeinden. Im Vergleich zu 2016 weist der gemeindliche Verwaltungshaushalt mit 16,6 Millionen Euro ein Plus von 9,75 Prozent auf, der Vermögenshaushalt 2017 ist mit 7,25 Millionen Euro beziffert, weist damit eine deutliche Steigerung um 16,94 Prozent auf.



Bezüglich der Steuern wurde die Gewerbesteuer 2017 mit 2 800 000 Millionen veranschlagt, bei der Grundsteuer A und B beträgt der Ansatz für 2017 insgesamt 819 000 Euro (Vorjahr 738 000 Euro).



Die Schlüsselzuweisung verringert sich nach 2016 zum zweiten Mal in Folge. "Musste man 2016 eine Verringerung von rund 320 000 Euro gegenüber 2015 hinnehmen, so sind es nun nochmal 175 000 Euro", monierte der Kämmerer. Die Zuweisung beträgt 2017 2,1 Millionen Euro. Bezüglich der Personalkosten wurde der Ansatz 2017 mit 3,092 Millionen beziffert, 2015 seien das noch 2,654 Millionen Euro gewesen, im Jahr 2016 wurden 2,794 Millionen Euro dafür aufgewendet. Der Anteil der Personalkosten in Höhe von 2,092 Millionen Euro am Verwaltungshaushalt beträgt 18,63 Prozent.



Im Jahr 2016 wurden insgesamt 585 213 Euro an Darlehen getilgt, die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2016 exakt 446 Euro. Die Kassenlage (Stand am 31. Dezember 2016 ist 1 798 243 Euro) "war zu keiner Zeit im Jahre 2016 angespannt", sagte der Kämmerer. Die Liquidität war immer gewährleistet, der laut Haushaltssatzung eingeräumte Kassenkredit von 1 500 000 Millionen Euro musste am 29. April 2016 in Höhe von 401 652,20 in Anspruch genommen werden.

Das Volumen von 23,85 Millionen Euro bezifferte Strehl als Rekordhaushalt. Er füge sich aber passgenau ein in den Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, die der Gemeinde heuer zur Verfügung stünden. Das befand die CSU-Fraktion so. Sprecher Markus Graf sah in der Vorlage "ein solides Zahlenwerk", und hob hervor, dass man 2017 ohne Schulden auskommen könne und sah eine Anhebung der Hebesätze "nach 13 Jahren" als "angemessen" an.Anders sah das die SPD-Fraktion, die hatte in einem Neun-Punkte-Antrag unter anderem gefordert, "es bei den bisherigen Hebesätzen von 300 Prozent bei der Grundsteuer A und B zu belassen" - was abgelehnt wurde.Die SPD-Begründung: Die allgemeine Belastung für die Bürger sei bereits mit der Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren ab 1. Januar 2017 deutlich gestiegen. Manfred Mosers Vorwurf gipfelte in der Vermutung: "Es stellt sich für uns die Frage, ob mit der Erhöhung der Grundsteuer zu diesem Zeitpunkt wohl das deutlich gestiegene Defizit im Hallenbad abgedeckt werden soll?" Jedenfalls gab es aus den genannten Gründen ein "Nein" der SPD zur Haushaltssatzung. So wurde der Haushalt 2017 knapp mit 13:11 Stimmen (SPD-Gemeinderat Werner Cermak war entschuldigt) allein von der CSU auf den Weg gebracht. Die SPD versagte durch Sprecher Manfred Moser der Haushaltssatzung die Zustimmung. Der Knackpunkt lag in Paragraf 4: Dort hat die Gemeinde festgelegt beziehungsweise vorgeschlagen, den Hebesatz von 300 Prozent auf 330 Prozent für die Grundsteuern A und B ("Die erste Erhöhung nach immerhin 13 Jahren", so der Bürgermeister) anzugleichen.Das hat Roland Strehl auch begründet, die SPD zog da aber nicht mit. Mit ihr seien "keine Steuererhöhungen zu machen", ließ Moser wissen. Der Bürgermeister verbarg seine Enttäuschung nicht und warf den SPD-Gemeinderäten vor, sich der Zukunft zu verweigern. Die CSU hielt die Anhebung für geboten, Strehl machte auch die Gründe deutlich. Zum einen nannte er den vom Freistaat auf 310 Prozent geänderten Nivellierungssatz, wodurch die Gemeinde bei 300 Prozent Geld verlieren würde, und dann böte man durch ständige Investitionen (umfangreicher Winterdienst, Randstein-Asphaltarbeiten, Straßensanierungen) seit Jahren einen "echten Mehrwert" in vielen gemeindlichen Bereichen für die Hausbesitzer. Und der müsse finanziert werden, so Strehl.Der Bürgermeister wies darauf hin, dass rund drei Millionen Euro an Personalkosten zur Verfügung gestellt würden. "Durch diese moderate Steigerung stellen wir klar, dass die zunehmende Aufgabenfülle öffentlicher Verwaltungen auch künftig zeitnah erledigt werden kann." Das Investitionsprogramm der Gemeinde sei für den Bürgermeister ein Spiegelbild der Entscheidungen, die der Gemeinderat in den vergangenen Jahren einstimmig beschlossen habe. Neben dem Leuchtturmprojekt neue Vilsbrücke in Theuern seien die geplanten 1,3 Millionen Euro als Investition für die Erschließung des Gewerbegebietes Theuern bemerkenswert. Als "beruhigend" am Volumen des Vermögenshaushaltes mit seinen Investitionen von 7,25 Millionen Euro sei die Tatsache, diese ohne Netto-Neuverschuldung, stemmen zu können.Das verschaffe eine gewissen Verschnaufpause, denn die Vorhaben in der näheren Zukunft (Dorfplatzgestaltung, Schulsanierung, Hochwasserfreilegung Theuern, Gärmersdorfer Brücke oder auch, wenn von der Bevölkerung gewünscht, die Westumfahrung) würden nur durch einen kräftigen Anteil an Fremdfinanzierung zu schultern sein.