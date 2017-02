Politik Kümmersbruck

09.02.2017

09.02.2017

Was im Friedhof in Theuern fehlt, ist die Möglichkeit, zu können, wenn man mal müsste. Kurzum: Es gibt keine Toilette. Das brachte Gemeinderätin Veronika Frenzel im Plenum vor. Theuerner Bürger hätten ihr dieses Anliegen geschildert und mit auf den Weg in die Gemeinderatsitzung gegeben. Ob vielleicht die Möglichkeit bestünde, hier Abhilfe zu schaffen, wollte Veronika Frenzel wissen. Nun ist das "drängende Problem" offenbar so neu nicht, er habe da schon Gespräche geführt, meinte Bürgermeister Roland Strehl. Es gäbe in Theuern nämlich auch Stimmen "die das für überflüssig hielten" ließ er wissen. Er sah sich da konform mit CSU-Fraktionssprecher Markus Graf.

Gleichwohl gab es schon Überlegungen. Ein Ausbau der Leichenhalle für das Örtchen sei jedoch nicht möglich, in der Umgebung gehe es auch nicht, es entstünden hohe Folgekosten. Vielleicht gäbe es ja noch eine Möglichkeit oben am nahen, sogenannten Radlbahnhof. Das soll noch geprüft werden.Amtsleiter Wolfgang Roggenhofer ging auf die freiwilligen Leistungen der Gemeinde für die fünf Kindergärten in Kümmersbruck ein. Bei der Geschwisterkinderermäßigung habe die Verwaltung im Abrechnungsjahr 2016 insgesamt den Betrag von 7698,15 Euro an die Kindergärten überwiesen. Dabei handelt es sich um ein Entgegenkommen der Gemeinde. Im Einzelnen erhielt der Kindergarten St. Antonius insgesamt 2103,75 Euro, der Kindergarten St. Raphael 1836,00 Euro, die Theuerner Einrichtung St. Nikolaus 79,20 Euro und die Arche Noah 3679,20 Euro. Der Lengenfelder Waldkindergarten wurde nicht vergessen aber nicht bedacht, weil er 2016 keine Geschwisterkinder hatte, erklärte Wolfgang Roggenhofer.Bauamtsleiter Werner Riedl informierte zum Punkt "frühzeitige Beteiligung Träger öffentlicher Belange" über die Bebauungspläne Amberg 117 (Bergsteig Mitte), und Amberg 127 (Gewerbegebiet B85/AM30, geplanter Baumarkt OBI). Beide Vorhaben tangieren die Gemeinde Kümmersbruck. Grundsätzlich herrschte im Gremium darüber Einverständnis.SPD-Sprecher Manfred Moser wollte allerdings wissen, inwieweit die Vorplanung für einen Kreisverkehr an der B85 schon abgestimmt sei. Denn: "Wenn das an einer Bundesstraße möglich ist, warum wird ein Kreisverkehr, jahrelang schon gefordert an der gefährlichen Kreuzung Staatsstraße 2165/Theuern/Ebermannsdorf stets abgelehnt?" Die Verwaltung soll den Fortgang der Planungen verfolgen und dann nochmals auf einen Kreisverkehr Staatsstraße 2165/Theuern/Ebermannsdorf pochen.