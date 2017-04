Politik Kümmersbruck

(e) In die freiwillige Grundförderung der Gemeinde Kümmersbruck war die Dorfgemeinschaft in Moos bereits aufgenommen. Das beschert ihr 250 Euro jährlich. Jetzt hat der Verein beantragt, auch bei der Jugendförderung berücksichtig zu werden. Diese zahlt Kümmersbruck seinen Jugendarbeit betreibenden Vereinen: zehn Euro pro Jugendlichem bis 18 Jahre.

Mit dem Wunsch der Dorfgemeinschaft beschäftigte sich der Finanzausschuss des Gemeinderates. Die Mosacher hatten 2016 insgesamt 38 Jugendliche in ihren Reihen, 2017 waren es noch 29, wie der Verein aufführte. Der Ausschuss hat den Antrag der Dorfgemeinschaft befürwortet, weil dort auch im weitesten Sinne Jugendarbeit betrieben wird: Brauchtumspflege durch die jährliche Dorfkirchweih, durch Dorffest, Aktionen zu Advent, Nikolaus, Dorfweihnachtsfeier und auch die Beteiligung am Ferienprogramm.Einen positiven Bescheid kann auch der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Hiltersdorf erwarten. Er wollte in die Grundförderung aufgenommen werden, um einen Zuschuss von 50 Euro zu erhalten. Weil ein großer Teil der Mitglieder aus Engelsdorf kommt, stimmte der Ausschuss zu.