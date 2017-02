Politik Kümmersbruck

01.02.2017

11

0 01.02.201711

Normalerweise dürfte es in Kümmersbruck, nimmt man die vielen Vereine und Verbände und die vielschichtigen Freizeitangebote als Maßstab, keine gelangweilten Jugendlichen geben. Wie aber ist die Realität?

Jugendvertreter der Vereine

Die Taschengeldbörse Beim Kümmersbrucker Jugendforum berichtete Sozialpädagogin Martina Spiegler vom Kreisjugendring Amberg-Sulzbach über die Aktion Taschengeldbörse.



Um Brücken zwischen Jugendlichen und Senioren zu bauen, wurde die Taschengeldbörse zunächst in den AOVE-Gemeinden gegründet, informierte Martina Spiegler.



Ab Oktober 2012 wurde sie vom Landkreis Amberg-Sulzbach, der kommunalen Jugendarbeit und dem Kreisjugendring übernommen und wird nun seitdem auf weitere Kommunen im Landkreis ausgedehnt. So arbeiten Jugendliche für Senioren zum Beispiel in Haushalt und Garten. Das Ziel sei, mit der Taschengeldbörse nicht einfach nur Jugendliche eine Tätigkeit zu vermitteln, sondern ganz bewusst auch den Kontakt zwischen Alt und Jung herzustellen. Leicht sollten sie sein, die Beschäftigungen, und nur an Werktagen zwischen 8 und 18 Uhr stattfinden.



Engagierte und verlässliche Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren könnten sich so ein paar Euro (fünf Euro pro Stunde) verdienen.



Infos gibt es über den KJR Amberg Sulzbach (09661/5 28 20) oder www.taschengeldboerse-as.de. (e)

Für jeden sind die Angebote reichlich. Würden sie genutzt, müsste die Jugend von heute nicht, wie eine Rundfrage des Kreisjugendringes im Landkreis ergeben hat, täglich zwischen eineinhalb und drei Stunden mit dem Internet beschäftigt sein. Jedenfalls bekam man beim obligaten Jugendforum in Kümmersbruck wieder mal zu hören, was die Vereine während des Jahres so in ihrer Angebotspalette haben.Die Gemeinde hatte die Jugendvertreter der Vereine ins Rathaus eingeladen, sie hatten Bericht zu erstatten über Art und Umfang ihrer Arbeit. Sie kamen wieder reichlich, freilich nicht ganz uneigennützig, denn davon hängt auch die Pro-Kopf-Unterstützung ab. Was im Nachwuchsbereich in Kümmersbruck so passiert, das interessiert alle, deshalb hatte Bürgermeister Roland Strehl dazu seine Stellvertreter Birgit Singer-Grimm und Hubert Blödt, Hauptamtsleiter Wolfgang Roggenhofer, die Fraktionssprecher Manfred Moser und Thomas Pronath und die gemeindliche Jugendvertreterin Karola Hirsch mit dabei in der Gesprächsrunde im Rathaus. An Jugendförderung hat die Gemeinde im Jahr 2016 rund 60 000 Euro berappt, 17 000 Euro flossen in Investitionen. Im Jahr 2015 wurden 1445 Jugendliche gefördert, 2016 waren es nur 1334. Das sei wohl das Erbe der geburtenschwachen Jahrgänge, mutmaßte der Bürgermeister.Sportvereine bekämen bei Auswärts-Wettkämpfen zehn Cent pro Kilometer erstattet, die Vereine können sich seiner Meinung nach über mangelnde Unterstützung nicht beklagen. Zu den ganzjährigen Tätigkeiten der Vereine sind auch noch die 42 Aktionen im Rahmen des Ferienprogramms 2015 mit rund 750 Teilnehmern zu erwähnen. Einen leichten Knick gibt es in Sachen Geburten: Die Freude war über die 93 Geburten im Jahr 2015 groß, im vergangenen Jahr waren es 20 weniger.Die Jugendbeauftragte Karola Hirsch stellte erfreut fest, dass die Jugendvertreter beim Forum immer jünger werden. "Ein gutes Zeichen dafür, dass die Jugend durchaus bereit ist, Verantwortung bei den Vereinen zu übernehmen." Im März soll ein Workshop der Begegnung für Flüchtlinge und Einheimische veranstaltet werden. Von ASV bis zu den Ministranten, von den Trachtlern bis zu den Musikanten, von Kolping bis zu den Kaninchenzüchtern - die Vereinsvertreter informierten über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und darüber, was heuer so alles geplant ist - und das ist sehr viel. So dürfte es, wie gesagt, eigentlich keine gelangweilten Jugendliche in Kümmersbruck geben.