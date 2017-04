Politik Kümmersbruck

Wer kennt heute noch den Russenkaspar oder den Fuchsenmichl? Alte Hausnamen wie diese hatten einen Bezug zum Beruf des Eigentümers - oder nahmen ihn auch auf die Schippe. Ein Stück Heimatgeschichte, das erhalten werden soll. Und deshalb jetzt ein Thema im Hauptausschuss war.

Aktion Hausnamen Die Dorfgemeinschaften Lengenfeld, Moos, die HKV Theuern und Köfering bekommen die Hausnamen-Meldeunterlagen zugeschickt. So will die Gemeinde klären, wie viele Hausnamen-Tafeln nötig sind. Für Mitglieder der Dorfgemeinschaften, die sich an dem Projekt beteiligen, sollten eine Einverständnis-Erklärung und die textliche Beschreibung (Formular liegt bei) an die Gemeindeverwaltung zurückgeschickt werden. Bis Ende April/Anfang Mai 2017 sollten die Anmeldungen vorliegen, sagte Hauptamtsleiter Wolfgang Roggenhofer. Das gilt auch für Einzelpersonen: Interessierte Kümmersbrucker können das Antragsformular für ein Schild auf der Internet-Seite der LAG Regionalentwicklung (www.lag-amberg-sulzbach.de/aktuelles) oder der Gemeinde Kümmersbruck (www.kuemmersbruck.de) herunterladen oder es sich persönlich bei der Gemeinde abholen. (e)

Es werden nicht mehr viel sein, die sich unter den Hausnamen Wastlbauer, Rubenlaindl, Evabauer, Mirtlbauer, Kirmzäuner, Russenkaspar, Spitzschneider und Fuchsenmichl etwas vorstellen können. In den Ortsteilen Kümmersbrucks existieren rund 150 solcher Bezeichnungen.Familiennamen waren einst beinahe unbekannt, Straßennamen hat's kaum gegeben: So nutzte man stattdessen die oft jahrhundertealten Hausnamen - überlieferte Bezeichnungen, meist basierend auf Beruf oder Eigenheiten des Hausbesitzers. Bezeichnungen wie "Beim Seppl" oder "Beim Bartl" waren dabei natürlich nicht so aussagekräftig wie die berufsbezogenen Namen - Spitzschneider, Noglschmied, Rubenhansl, Schouster oder Drechsler. Manchmal steckte auch viel Sinn für Humor dahinter: "Eselsbeck", "Beim Platterten" oder "Beim Baron". Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Katasterpläne angefertigt und dabei häufig die Hausnamen dokumentiert. Manchmal wurden diese sogar zu Flurnamen. Hausnamen sind also ein Stück Heimatgeschichte, zeugen von dörflicher Identität und geben oft Hinweise über das Leben und seine Menschen im Dorf.Auf jeden Fall sind sie erhaltenswert: Damit befasst sich das "Projekt Hausnamen" im Landkreis und nun auch der Haupt-,Finanz- und Werkausschuss in Kümmersbruck. Zusammen mit den örtlichen Heimatpflegern möchte die LAG Regionalentwicklung Gebäudebesitzern die Möglichkeit geben, ihr Anwesen mit ihrem alten Hausnamen zu versehen. Nach vorgegebenen Kriterien geschieht dies mit Acryl-Schildern (35 x 25 cm). Über das EU-Förderprogramm Leader werden 60 Prozent der Netto-Kosten übernommen, wenn genügend Kommunen/Hausbesitzer ihr Interesse bekunden.Einstimmig hat sich der Finanzausschuss der Gemeinde für diese Aktion in Kümmersbruck ausgesprochen. Ursprünglich war von einem Eigenanteil von rund 25 Euro pro Schild die Rede. Das Gremium sprach sich aber dafür aus, diesen Betrag zu übernehmen. Die Hausbesitzer müssten damit nur die Schilder anbringen.Hauptamtsleiter Wolfgang Roggenhofer rechnet mit etwa 100 Interessenten in der Gemeinde. Erkundigt hätten sich bereits die Dorfgemeinschaften Lengenfeld und Moos sowie der Heimat- und Kulturverein Köfering. Angesprochen wurde der Heimatverein Theuern: Aus diesem Ortsteil sind die meisten Hausnamen überliefert. Bürgermeister Roland Strehl und Amtsleiter Roggenhofer schlagen vor, Anmeldungen für die Gemeinde Kümmersbruck über die Dorfgemeinschaften/Heimatvereine zu bündeln. Aber auch einzelne Bürgern können über die Gemeinde mitmachen bei der Aktion.