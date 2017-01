Politik Kümmersbruck

13.01.2017

Ein Infozentrum will der Vorstand des Naturparks Hirschwald neben dem Waldhaus bauen. Um die Beteiligung Kümmersbrucks ging es jetzt in der ersten Gemeinderatsitzung des neuen Jahres im Rathaus.

Nicht unumstritten

Nur wenn alle mitziehen

Das Zentrum soll das Eingangstor zum Naturpark Hirschwald sein, eine touristische Informationsstelle für die Mitgliedskommunen. Es soll thematisch einführen in den Naturpark, Ausgangspunkt sein für Umweltbildung, ein Ort für Ausstellungen - kurzum: die zentrale Anlaufstelle für den Naturpark mit zusätzlichen Büroräumen und Personal.Bereits im November 2015 hatten sich die Vertreter der Kommunalparlamente zu einer gemeinsamen Sitzung in Ensdorf getroffen. Kümmersbruck war mit 15 Gemeinderatsmitgliedern vertreten bei dieser Zusammenkunft, in der das Projekt in Wort und Bild präsentiert wurde.Jetzt ging es im Kümmersbrucker Rat um einen Beschluss zur Beteiligung der Gemeinde an diesem Info-Zentrum Hirschwald. Dieses ist, vor allem was den Standort betrifft, bei den beteiligten Gemeinden nicht unumstritten. Nach ersten Schätzung soll das Infozentrum rund 700 000 Euro kosten. Nach Abzug einer möglichen RÖFE-Förderung (Richtlinie zur Förderung von öffentlichen touristischen Infrastruktureinrichtungen durch die Regierung der Oberpfalz) müssten die im Naturpark vereinten Kommunen zusammen rund 140 000 Euro aufbringen. Pro Gemeinde wäre das ein einmaliger Investitionszuschuss von rund 15 500 Euro, rechneten Bürgermeister Roland Strehl und Hauptamtsleiter Wolfgang Roggenhofer vor. Hinzu kämen geschätzte laufende Unterhaltskosten von jährlich etwa 5200 Euro pro Gemeinde.Die Kümmersbrucker fassten einstimmig den Grundsatzbeschluss, sich an dem Projekt zu beteiligen. Allerdings mit der Maßgabe, dass alle Hirschwald-Kommunen gleichermaßen mitziehen. Würden einige ausscheren, würden die Kosten für die anderen steigen: In diesem Fall würden die Kümmersbrucker ihre Beteiligung nochmals überdenken wollen.SPD-Sprecher Manfred Moser bekundete, seine Fraktion stehe dem Projekt "sehr positiv gegenüber - wenn aber mehrere Gemeinden ausscheiden, wird darüber neu zu reden sein". CSU-Fraktionschef Markus Graf war ebenfalls dafür, in diesem Fall neu zu reden. Jedoch dürfe man "das Projekt nicht von vornherein sterben lassen".