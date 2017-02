Kümmersbrucker Bauausschuss schaut sich Bäume vor Ort an

Ein Ruhe suchender Bürger, zu dem sich eine Katze gesellt, dazu zwei Ruhebänke und drei Bäume - der Schlossplatz in Haselmühl erfuhr im Jahre 2004 durch die von Künstlerin Sabine Mädl geschaffene Skulptur, durch die von der Gemeinde aufgestellten und gepflanzten Bäume eine optische und künstlerische Aufwertung.

Haselmühl. "Die Bäume werden ein schattiges Blätterdach darüber bilden", sagte seinerzeit Sabine Mädl. Nun, die Bäume sind schneller und höher gewachsen als angenommen, denn in der Sitzung und beim Ortstermin des Bauausschusses hat sich das Gremium damit befassen müssen, ob die drei Platanen weg müssen oder nicht.Die stattlichen Bäume machen Probleme. Zum einen wachsen sie über das Dach des Möbelhauses Kraus hinaus, die massiven Wurzeln suchen sich einen Weg zur Hauswand des ehemaligen Ausstellungsgebäudes, außerdem verläuft darunter ein Kanal vorbei. Darüber hinaus habe man ihm aus den genannten Gründen seinerzeit "kleine Bäume" zugesichert, sagte der Betroffene Helmut Kraus bei dem Ortstermin. Das bestätigten Bauamtsleiter Werner Bauriedl und die 2004 schon dem Gemeinderat angehörenden Ausschussmitglieder.Nun gibt es da, wie Bürgermeister Roland Strehl vorschlug, mehrere Varianten, wie man hier Abhilfe schaffen kann. Denn gar nichts machen, das geht nicht, war allen klar. Die drei Bäume fällen, sie durch kleinkronige Gewächse ersetzen, das erachteten die Ausschussmitglieder nicht als der Weisheit letzter Schluss. Zurückstutzen fand auch keinen Anklang. Den vordersten und deshalb am weitesten vom Möbelhaus wegstehenden Baum belassen und die zwei hinteren fällen, für die es keine Ersatzpflanzung geben soll - dieser Vorschlag fand die Zustimmung des Ausschusses. So wird der ruhesuchende Bürger künftig mit seiner Katze nur mehr unter einer schattenspendenden Platane sitzen.