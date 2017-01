Politik Kümmersbruck

27.01.2017

10

0 27.01.201710

Einen Dauerbrenner knöpfte sich die CSU-Fraktion bei ihrer Klausurtagung vor: die Westumfahrung. Durch die bisherigen Verzögerungen fühle man sich "ausgebremst".

Knapp zwei Jahre

Problem in Penkhof

Gefahren entschärfen

Eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten hatte die CSU-Fraktion des Kümmersbrucker Gemeinderats bei ihrer zweitägigen Klausur in Neunburg vorm Wald. Unterstützt wurde sie von den Mitgliedern der Ortsverbandsvorstands.Beherrschendes Thema war die seit langem geplante Westumfahrung zur Entlastung der Ortsdurchfahrt. Der hierzu ergangene Planfeststellungsbeschluss wurde bekanntlich von einem Gemeindebürger beklagt. Die CSU-Räte bedauerten die Tatsache, dass nach knapp zwei Jahren immer noch keine Entscheidung des zuständigen Verwaltungsgerichts getroffen wurde, ob diese Klage überhaupt angenommen und behandelt werde. Die Gemeinde, die für diese Verzögerung "definitiv nicht verantwortlich" sei, so Bürgermeister Roland Strehl, sei dadurch in ihrem weiteren Vorgehen, auch hinsichtlich des angestrebten Bürgerentscheides, extrem "ausgebremst".Dennoch werde man, so die übereinstimmende Meinung, am Plan festhalten, alle Bürger der Gemeinde an dieser weitreichenden Entscheidung zu diesem Projekt zu beteiligen.Anschließend stellte Strehl den Fraktionsmitgliedern die wichtigsten Maßnahmen für den Investitionshaushalt 2017 vor: "Viele Baumaßnahmen, wie die Theuerner Brücke oder der Funktionsbau der Kümmersbrucker Feuerwehr, werden heuer abgeschlossen. Andere, wie hoffentlich der Kümmersbrucker Dorfplatz und der Neubau des Bauhofes, werden in Angriff genommen." Der Bürgermeister stellte klar, dass es sich bei diesen Investitionen keineswegs um Luxusmaßnahmen handle, sondern um wichtige Entscheidungen für eine zukunftsfähige und attraktive Gemeinde.Gemeinderat Alois Schwanzl sprach zum wiederholten Male die nach wie vor unbefriedigende Verkehrssituation in Penkhof an. Nach ergiebiger Diskussion sahen die Klausurteilnehmer die dauerhafte Installation von Geschwindigkeitsanzeigen an den beiden Ortseingängen als mögliche Lösung. Strehl sicherte zu, diese Idee weiter zu verfolgen.Großes Potenzial sah Fraktionsvorsitzender Markus Graf im Zusammenschluss des Naturparks Hirschwald: "Das geplante Informationszentrum wäre endlich das Leuchtturmprojekt und der Beweis, dass die Zusammenarbeit der beteiligten Kommunen wirklich funktioniert." Dies hätte positive Auswirkungen auf den Tourismus, die Wirtschaft und die Gastronomie, war er sich sicher.Gemeinderat Josef Vogl sprach die Anbindung von Köfering ans Netz des öffentlichen Personennahverkehrs an. Das Dorf sei in den letzten Jahren extrem gewachsen. Man müsse überlegen, ob es Sinn mache, ihn auch über eine City-Bus-Anbindung an Amberg und Haselmühl attraktiver zu machen. In diesem Zusammenhang sprachen die Verantwortlichen der Kümmersbrucker CSU den ÖPNV-Machern großes Lob hinsichtlich der Linien aus, die bereits im Halbstundentakt angefahren werden: "Das ist eine Riesenverbesserung!"Ihrer Verantwortung stellen, so war der allgemeine Tenor, wolle sich die örtliche CSU hinsichtlich der notwendigen Sanierung bzw. eines Neubaus des Kindergartens St. Raphael: "Wir werden die katholische Kirchengemeinde nicht im Regen stehen lassen, um diese wichtige und notwendige Einrichtung auch langfristig zu erhalten", stellte Gemeinderat Hans Graf klar.Hinsichtlich der Konzepte der beiden Friedhöfe (kirchlicher und gemeindlicher Teil) forderte Schwanzl eine bessere Absprache. Gerade der Zustand der aufgelassenen Gräber sollte kritisch beleuchtet werden. Neue Gestaltungen seien angebracht. Vorstandsmitglied Florian Fischer regte die Gehwegverlängerung in Moos bis zum Zugang zum Fußballplatz an: "Diese Gefahrenstelle sollte entschärft werden", forderte er.Mit vom Ortsvorsitzenden Stefan Roggenhofer vorgeschlagenen neuen Ideen, wie Fahrradtouren durch die Gemeinde oder "Open-Air-Feierabendseideln" will die CSU den Kontakt zu den Bürgern vertiefen.