16.01.2017

Im Blickpunkt Zu gleichen Bedingungen wie im vergangenen Jahr könnte die offene Jugendarbeit (zehn Stunden wöchentlich) in Kümmersbruck fortgeführt werden.



Die Gemeinde hat dafür im Haushalt einen Ansatz von 10 000 Euro eingestellt. Man weiß aber offenbar nicht so genau, was in diesem Zusammenhang von wem getan wird. Es wurde bemängelt, dass die Firma Compass nach einem Jahr Zusammenarbeit noch kein genaues Konzept vorgelegt habe.



Ein Verantwortlicher der Firma soll aufgefordert werden, in der nächsten Gemeinderatsitzung eine Konzeption vorzustellen. Nur unter dieser Voraussetzung hat der Rat der Fortführung der Zusammenarbeit mit der Firma Compass zugestimmt. (e)

Ebermannsdorf, Freudenberg, Hahnbach, Poppenricht, Ursensollen und Kümmersbruck planen eine gemeinsame Wirtschaftsregion. Der Gemeinderat in Kümmersbruck hat der Zweckvereinbarung für diese Kooperation jetzt zugestimmt.

Im Kern ging es um eine Zweckvereinbarung zwischen den genannten Gemeinden, getragen vom Bewusstsein, dass im Wettbewerb der Kommunen und Regionen um Unternehmen und Fachkräfte die Beteiligten gemeinsam mehr erreichen können als jeder für sich allein. Die Partner wollen sich zusammenschließen, um Aufgaben aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Flächenmanagement gemeinsam zu stemmen.Ziel des Zusammenschlusses soll es sein, die Region Amberg als attraktiven, zukunftsorientierten und lebenswerten Lebens- und Wirtschaftsraum darzustellen, die bestehenden Arbeitsplätze und Gewerbeflächen zu sichern und neue zu schaffen. Bereits ansässigen Unternehmen will man so signalisieren, dass die Beteiligen den Wirtschaftsraum aufwerten und in der Erkennbarkeit steigern wollen. Firmen sollen bei der Ansiedlung in der Region unterstützt werden. Die Partner-Kommunen wollen personelle und sächliche Ressourcen, die der Wirtschaftsförderung, der Standortentwicklung und dem Flächenmanagement dienen, so einsetzen, dass sie Synergieeffekte nutzen und auch finanziell profitieren können.Für gemeinsame Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Flächenmanagement schaffen und betreiben die Beteiligten bei der Stadtverwaltung Amberg zusammen einen eigenen Fachbereich "Gemeinsame Wirtschaftsregion".Grundsätzlich einverstanden zeigte sich der Gemeinderat auch mit der Fortführung der offenen Jugendarbeit. Bekanntlich kooperiert Kümmersbruck auf diesem Gebiet mit der Firma Compass aus Amberg. (Blickpunkt)