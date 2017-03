Politik Kümmersbruck

14.03.2017

Hart ins Gericht ging Bürgermeister Roland Strehl in der Jahreshauptversammlung der CSU mit den örtlichen Sozialdemokraten. Die nach seiner Auskunft von ihrer Seite öffentlich aufgestellte Behauptung, in Kümmersbruck "gehe nichts mehr", bezeichnete er gar als "Versuch der Volksverdummung".

Grammer hatte Gründe

"Gewisse Aggressivität"

Vielmehr sei die Gemeinde auf einem guten Weg, konterte Strehl und nannte einige Maßnahmen, bei denen es ihm und der Verwaltung gelungen sei, "nach Jahren des Stillstands" wieder Bewegung in die Dinge zu bringen: "Ob die Umgestaltung des Kümmersbrucker Dorfplatzes, ob die dringend gebotene Innensanierung der Schulen, der katastrophale Zustand der Gärmersdorfer Brücke oder die notwendige Erweiterung des Theuerner Gewerbegebiets - all das wurde in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich weiter betrieben."Auch die vorbildliche Seniorenarbeit werde von vielen, selbst überregionalen Stellen, "positiv wahrgenommen". Zum Thema Verlegung der Firmenzentrale und des Entwicklungszentrums der Firma Grammer machte der Bürgermeister deutlich, dass die Gemeinde ein durchaus passables Angebot für ein Grundstück samt Parkplätzen am Standort in Haselmühl unterbreitet habe. Er müsse jedoch die Entscheidung des Konzerns für Ursensollen akzeptieren - "hier sind die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für den Konzern und seine Zulieferer scheinbar wesentlich besser." Strehl freute sich trotzdem, dass "Investitionen und Arbeitsplätze zumindest in der Region bleiben".CSU-Ortsvorsitzender Stefan Roggenhofer erinnerte in seinem Bericht im Gasthaus Tröster an die letzten zehn Termine mit Besprechungen des Ortsverbandes, freute sich über die Premiere eines Schafkopfturniers und den Beitrag von Alois Schwanzl als Bruder Aloysius beim Bockbierfest. Er sprach das CSU-Sommerfest beim Ries'n-Schorsch ebenso kurz an und ging auf die Themen öffentliches WC und Investitionsbemühungen im Gemeinderat ein. "Wir ringen alle um die besten Lösungen für die Bürger", betonte Roggenhofer.Landtagsabgeordneter und Ratsmitglied Harald Schwartz machte bei den politischen Mitbewerbern in der Gemeinde ebenso wie in der "großen Politik eine gewisse Aggressivität" aus. Er lobte die "Geduld" von Roland Strehl bei Angriffen der Opposition und attestierte der SPD eine "gewisse Schockstarre". "Die CSU liegt aktuell bei 48 Prozent Zuspruch der Bevölkerung in Bayern", richtete Schwartz den Blick auf den Freistaat und betonte, dass die Christsozialen deswegen "keineswegs überheblich sind, sondern die sachliche Diskussion suchen".Gewählt wurden schließlich folgende Delegierte zur Kreisversammlung: Harald Schwartz, Hans Graf, Roland Strehl, Irene Wetter, Josef Vogl, Renate Amrhein, Florian Fischer, Birgit Singer-Grimm, Stefan Roggenhofer, Patricia Bernreuther und Thomas Pronath.