Politik Kümmersbruck

26.05.2017

30

0 26.05.201730

Das ist ein ganz klassisches Thema für einen Bürgerentscheid. Bürgermeister Roland Strehl zur Westumfahrung

"Ich habe das Urteil so erwartet", sagte Bürgermeister Roland Strehl. Am Mittwoch wies das Verwaltungsgericht Regensburg die Klage einer Privatperson zum Thema Westumfahrung zurück, weil kein Grundeigentum von ihr betroffen ist (www.onetz.de/1754876). Der Kläger sah ursprünglich genehmigungsrechtliche Fehler bei einem Verfahren der Nachbesserung in der Planfeststellung seitens der Regierung. Unter anderem hätte hierfür die Bürgerbeteiligung anders ablaufen sollen, war seine Meinung. Da er aber überhaupt nicht eigentumsrechtlich betroffen und sein Wohngrundstück auch nicht beeinträchtigt sei, fehle die Klagebefugnis, so der Richter.

Strehl kündigte jetzt die Verwirklichung eines "ganz zentralen Punktes unseres Wahlkampfes 2014" an: "Wir wollen die Bürger mit an Bord holen", sagte der Bürgermeister. Ratsbegehren und Bürgerentscheid seien dafür die richtigen politischen Mittel. Nun müsse lediglich abgewartet werden, ob der Kläger einen Antrag auf Zulassung zur Berufung stelle.