Neujahrsempfang der AfD in Haselmühl

Politik Kümmersbruck

16.01.2017

5

0 16.01.2017

Haselmühl. Der AfD-Bezirksverband hatte am Freitag zu einem Neujahrsempfang in den Gasthof zur Post eingeladen. Bezugnehmend auf das Jubiläum 500 Jahre Reformation lautetet das Motto "Zeit für eine politische Reformation!". Bezirksvorsitzender Christian Paulwitz (links) aus Nittendorf bei Regensburg stellte rund 50 Zuhörern die Direktkandidaten für die Bundestagswahl im September vor. Im Wahlkreis Amberg tritt der Münchner Gold-Experte und Buchautor Peter Boehringer (Tisch im Vordergrund, Zweiter von links) an. Im Wahlkreis Schwandorf kandidiert der Schwandorfer Justizvollzugsbeamte Helmut Müllner. Friedlicher, schweigender Protest von rund zehn Demonstranten vor der Tür begleitete den Auftakt der Veranstaltung. Abgesehen davon gab es keine Zwischenfälle. Bild: gf