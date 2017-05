Politik Kümmersbruck

30.05.2017

Großes Lob zollte Bürgermeister Roland Strehl der Jungen Union (JU) bei der Jahreshauptversammlung im ASV-Sportheim. So habe die junge CSU nach seinen Worten unter dem Vorsitz von Patricia Bernreuther am politischen Geschehen innerhalb der Gemeinde reges Interesse gezeigt.

"Das Schafkopfturnier war unser absolutes Highlight", bilanzierte die JU-Vorsitzende Patricia Bernreuther bei ihrem Rückblick. Als Fortführung des sehr erfolgreichen Schafkopfkurses vor zwei Jahren veranstaltete die JU gemeinsam mit der CSU Kümmersbruck ein Schafkopfturnier. Das Besondere daran war eine eigene Anfängergruppe, in der Kursteilnehmer erste Erfahrungen im Wettkampfgeschehen sammeln konnten.Mit Steuerberater Alois Schwanzl hatte man einen Experten eingeladen, der in einem Seminar speziell auf Fragen von jungen Erwachsenen einging wie die steuerliche Behandlung von Ausbildung und Studium.Ferner übernahm die JU die Kinderbetreuung beim traditionellen CSU-Stodlfest, informierte sich vor Ort über den Arbeitskreis Flüchtlinge und besuchte als Teil des gemeindlichen Ferienprogramms das Fledermaushaus in Hohenburg.Auch heuer sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Im Ferienprogramm können beispielsweise Kinder beim Besuch der Sternwarte am Freitag, 18. August, den Blick durch das Ursensollener Large Telescope in ferne Galaxien richten oder am Samstag, 2. September, ins Legoland nach Günzburg mitfahren.Bei den Neuwahlen erhielt das Vorstandsteam erneut das Vertrauen der Mitglieder. Lediglich ein Wechsel fand in der Funktion des Schatzmeisters statt. Patricia Bernreuther dankte dem scheidenden Kassier Tobias Blödt für seine jahrelange, engagierte Tätigkeit innerhalb der Jungen Union mit einem Geschenk. Er konnte wegen Erreichen der Altersgrenze nicht mehr gewählt werden. Sein Amt bekleidet künftig Carina Ebensberger.CSU-Ortsvorsitzender Stefan Roggenhofer hob in seinem Grußwort die außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen JU und CSU besonders hervor.Das Ergebnis der Wahlen: Ortsvorsitzende Patricia Bernreuther, Stellvertreter Janina Kettenbohrer, Simon Gradl und Maximilian Hirsch, Schatzmeisterin Carina Ebensberger, Schriftführer Robin Kettenbohrer, Beisitzer Stefan Bergmann, Stefan Bladeck, Stefan Bachl, Stephanie Metschl und Florian Fischer, Revisoren Tobias Blödt und Nadin Ehmann.