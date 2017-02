Politik Kümmersbruck

08.02.2017

8

0 08.02.2017

Aller Anfang war schwer - so umschrieben Lutz Lang, Streetworker an der Mittelschule, und Leonhart Lieret von der Compass Bildungs- und Lernberatung Amberg als Träger vor dem Gemeinderat die offene niedrigschwellige Jugendarbeit in Kümmersbruck.

Gemeinde hilft

Diskret und fair

Größter Wunsch: Eigener Raum Sozusagen an höchster Stelle vorbringen konnten die Jugendlichen ihre Wünsche, als die offene Jugendarbeit in Kümmersbruck im Gemeinderat behandelt wurde. Die Eingaben waren nicht umsonst, denn immerhin stellten die Kommunalpolitiker bei der Sitzung in Aussicht, dass sich die beiden Fraktionen mit den Wünschen befassen.



Zwischen 8 und 14 Jugendliche, so war zu hören, sind es, die sich regelmäßig an der offenen Jugendarbeit beteiligen. Diese dürften davon ausgehen, versicherten die Mentoren Lutz Lang und Leonhart Lieret, "dass die bewährte Arbeit mit ihnen aus dem Jahre 2016 fortgesetzt und ausgebaut werden soll".



Wichtiges Ziel dabei wird die Integration von und die Solidarität mit ausländischen Jugendlichen sein, aber auch weiterhin die Motivation zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. "Konkret bedeutet das für die nähere Zukunft die Durchführung eines Jugendforums, um die Nöte und Interessen der Jugendlichen herauszufinden", erklärte Lutz Lang. Weiterhin soll 2017 wieder ein Poetry Slam stattfinden, desgleichen ein Impro-Theaterworkshop, aber auch Aktionen für Umweltbewusstsein, zum Beispiel Müll sammeln. Die Öffentlichkeitsarbeit soll, mit Unterstützung der Jugendlichen selbst, ausgebaut werden - Social Media könnte dabei eine Rolle spielen.



Auf der Wunschliste der Jugendlichen ganz oben steht, so unterbreiteten es deren Vertreter dem Gemeinderat, ein Scooter-Park - muss ja nichts Großes sein. Die jungen Leute würden die Anlage auch selbst sauber halten und für Ordnung sorgen sowie den Lärmpegel drosseln, versprachen sie. Freilich, und dieses Problem ist so alt wie der Wunsch an sich auch: Es hat schon immer Probleme mit dem Standort gegeben.



Unter der Rubrik "wünschenswert" reihten die Jugendlichen, deren Treff üblicherweise die Schule ist, einen eigenen Raum ein. Das Martin-Schalling-Haus zum Beispiel erachteten sie für ideal, auch ein beheizbarer Bauwagen wäre eine probate Möglichkeit. Jeweils dienstags und donnerstags für vier Stunden würde ein solcher Treffpunkt benötigt. "Eine solche Infrastruktur würde es ermöglichen, dass die Jugendlichen ihren eigenen Raum hätten", bestärkte Lutz Lang ihre Schützlinge in diesem Wunsch. "Dies könnte eine bessere Identifikation mit dem Projekt an sich bedeuten", glaubt er. (e)

Breiten Raum nahm dieses Thema bei der zweiten Sitzung des Gemeindeparlaments in diesem Jahr ein.Laut Lutz Lang begann die offene Sozialarbeit in der Gemeinde etwa vor einem Jahr. Den Anfang machte die Phase des Kennenlernens mit den Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren. "Das Vertrauen aufbauen und die Anerkennung als Ansprechpartner waren die vorrangigen Ziele. Das ist nach und nach dann auch gelungen", bilanzierte Lang. Erste Treffen und Kennenlernorte waren zunächst die Plätze vor der Schule, vor der Kirche und den Einkaufszentren. Im Schülercafé der Mittelschule und der Bücherei der Gemeinde hätten die ersten Meetings stattgefunden.Wie Lang erklärte, habe er jederzeit die Unterstützung der Gemeinde selbst bekommen. Zunächst hätten nur wenige Jugendliche die Treffen angenommen, ehe sich ein Kern aus 10 bis 15 jungen Leuten gebildet habe. Schwierigkeiten im sozialen Umfeld, Probleme im Elternhaus, Trennung, Streit, Veränderungen - alles, was negativen Einfluss auf die Jugendlichen nehmen könnte, sei besprochen worden. Bei Konfliktsituationen in Schule und Freizeit, bei Problemen und Ängsten im Umfeld, bei Mobbing und Versagensängsten sei es gelungen, durch aktives Zuhören und Lösungsvorschläge oder durch Kontaktaufnahme mit den Eltern eine "gezielte Entspannung" zu erreichen.Lang hob hervor, dass man den am offenen Jugendtreff teilnehmenden Jugendlichen Respekt untereinander, offene Kommunikation, Diskretion und Fairness vermittelt habe. Rassismus, Repressionen untereinander oder Beleidigungen hingegen seien verpönt worden. "Und daran halten sich die Jugendlichen heute noch", stellte er fest. Mittlerweile sei auch die Zusammenarbeit mit den Kirchen fester Bestandteil der Jugendarbeit. Bei den Meetings seien auch offen Alkohol und harte Drogen angesprochen worden, das Thema sei von den Teilnehmern ernst genommen worden. Bei der Gemeinde sei man stets auf Entgegenkommen gestoßen, lobte Lutz Lang.Die offene Jugendarbeit selbst fußt auf dem Sozialgesetzbuch, beinhaltet die außerschulische Jugendbildung, die Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, die arbeitswelt-, schul- und familienbezogene sowie die internationale Jugendarbeit, Kinder und Jugenderholung, Jugendberatung. Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.