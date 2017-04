Politik Kümmersbruck

09.04.2017

29

0 09.04.201729

Der Kümmersbrucker liebstes Kind, das ist derzeit wohl das neue Hallenbad. Dies ist immer im Gespräch, das war auch in den Haushaltsberatungen so. SPD-Fraktionssprecher Manfred Moser zitierte einen Bericht der Amberger Zeitung vom 13. Februar 2017, in dem von der "Geschichte eines Erfolges" die Rede war. Mitnichten sei dies so, fand die SPD.

Verbrauchsdaten angeführt

Denn das angegebene Betriebsergebnis von rund 303 000 Euro sei "nochmals schöngeredet". Dabei habe der Bürgermeister "wohl vergessen" zu sagen, dass zu diesem Ergebnis die kalkulatorischen Kosten in Höhe von rund 180 000 Euro zu zählen seien. Moser erinnerte an die im Jahr 2009 gefällte Grundsatzentscheidung in Sachen Hallenbadsanierung: "Unsere Kinder sollten wie jeher vor Ort das Schwimmen erlernen können. Und darüber hinaus sollten unserer Bevölkerung günstige Badzeiten angeboten werden". Eine weitere Zielsetzung sei gewesen, Energie und Kosten einzusparen. "Dieses Ziel wurde durch die leichtfertige Entscheidung der CSU-Mehrheit vergeben", sagte Moser.2013, das letzte Betriebsjahr vor der Sanierung, habe mit einem Defizit von rund 209 000 Euro abgeschlossen. Nach den rechnerischen Vorgaben der Planer hätten Energiekosten (Wasser, Strom, Heizung) von rund 50 000 Euro eingespart werden können. Dies hätte bedeutet, dass das Defizit auf rund 150 000 Euro gesunken wäre, rechnete Moser vor. Als Beweis führte er die Verbrauchsdaten an: "2013 wurden noch 5202 Kubikmeter Frischwasser benötigt, 2016 waren es insgesamt 8572 Kubikmeter oder 64,8 Prozent mehr."Gleiches gelte beim Stromverbrauch: 2013 noch 217 565 Kilowattstunden, 2016 insgesamt 287 030 Kilowattstunden. Lege man nun die Zielsetzungen von 2009 zugrunde, bleibe festzustellen, dass anstatt eines anvisierten Defizites von rund 150 000 Euro nunmehr ein Defizit von 303 000 Euro zu Buche schlage.Bezugnehmend auf den Zeitungsartikel, "in dem der Bürgermeister das Defizit aufgrund einmaliger Ausgaben nochmals auf rund 278 000 Euro schönrechnet, muss nunmehr aber wieder festgestellt werden, dass das im Haushalt 2017 ausgewiesene Netto-Defizit 323 400 Euro beträgt" sagte Moser.

Die SPD-Fraktion hatte einige Anträge gestellt, die bei der Haushaltsberatung (siehe dazu auch nebenstehenden Bericht) diskutiert wurden. Die Einstellung eines festen, zweiten Hausmeisters für die Schule (spätestens ab dem neuen Schuljahr) lehnte die CSU ab. Die Erfahrungen mit nur einem Hausmeister seien gut, bereits zum 1. Januar 2018 werde zur Einarbeitung ein zweiter Hausmeister eingestellt, sagte Bürgermeister Roland Strehl. Zur Ausweisung von Baugebieten und Entwicklung von Bebauungsplänen hieß es, dass dies auch im Sinne der Verwaltung sei. Zur Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten, die dauerhaft installiert werden sollen, wurde argumentiert, dass für Penkhof bereits zwei neue Geräte angeschafft würden.

Die SPD wünscht, dass Voraussetzungen für alternative Bestattungsformen auf den gemeindlichen Friedhöfen geschaffen werden. Dazu hieß es, dass grundlegende Verhandlungen mit der Pfarrgemeinde geführt werden müssten. Zur Forderung der SPD nach einem Konzept für das Umfeld des Kindergartens St. Nikolaus in Theuern mit Spielplatz und Baulandausweisung wurde gesagt, dies sei bereits ins Auge gefasst.Die Fraktion möchte, dass der Ausbau der Kreisstraße AS 27 (Gärmersdorfer Weg) schnellstmöglich umgesetzt werde. "Das ist auch unser Ziel", sagte dazu Bürgermeister Strehl. Zwei Wünsche sind machbar und teilweise schon im Haushaltsplan enthalten: Umsetzung der Maßnahme Dorfgemeinschaft Moos und Zukunftsplanung des Werkhauses Lengenfeld. Im Investitionshaushalt sind bereits enthalten: die Brücke in Gärmersdorf, die Sanierung des Bereichs Dorfplatz, Zu den Linden, Kirche.