Politik Kümmersbruck

15.02.2017

6

0 15.02.2017

"Das Risiko, pflegebedürftig zu werden, kann jeden treffen." Mit diesen Worten lud der SPD-Ortsverein Haselmühl-Kümmersbruck ins ASV-Sportheim ein. Als Referent über Änderungen im Pflegegesetz war Thomas Göldner, Pflegeberater bei der AOK Bayern, eingeladen. Der Experte erläuterte, dass es derzeit etwa 2,5 Millionen Pflegebedürftige (rund drei Prozent der Bevölkerung) in Deutschland gebe. Dies seien jedoch nur Bedürftige, die tatsächlich Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen. "Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich wesentlich höher", so Göldner.

Unveränderter Weg

Zusätzliche Leistungen Bei den sonstigen zusätzlichen Leistungen habe sich nichts geändert: " Auf Antrag gibt es weiterhin eine Tages-, Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege. Bei 24-Stunden-Pflegen gibt es die Möglichkeit, eine solche über die Krankenkasse zu beziehen", führt Göldner an.



Wer sich an eine Agentur wenden möchte, dem empfiehlt der AOK-Berater, sich von mehreren Agenturen Kostenvoranschläge machen zu lassen. Zuschüsse für technische Hilfsmittel gebe es weiterhin ohne Begrenzung, wie auch 4000 Euro für jede Verbesserungsmaßnahme im Wohnumfeld, wenn sich die Pflegesituation ändert. "Das Pflegeunterstützungsgeld gibt es einmal pro Jahr je Pflegebedürftigem und schafft die Möglichkeit für den Pflegenden, sich vom Arbeitgeber für diese Zeit freistellen zu lassen." Der Lohnausfall werde auf Antrag von der Krankenkasse erstattet. Wichtig sei hier, dass eine Pflegebedürftigkeit nur drohen, nicht zwangsläufig bestehen muss. Zum Abschluss empfiehlt Thomas Göldner immer eine persönliche, direkte Beratung vor Ort. Auch Pflegeschulungen werden für pflegende Angehörige in der häuslichen Pflege angeboten. Für diese beiden Möglichkeiten besteht ein gesetzlicher Anspruch.

Der Weg zu Pflegeleistungen sei unverändert: "Der Betroffene stellt einen Antrag bei der Pflegekasse. Diese beauftragt den Medizinischen Dienst der Kassen mit einem Gutachten. Die Pflegekasse trifft danach eine Entscheidung über die Pflegeleistung. Einen positiven Bescheid wird es nur unter der Voraussetzung geben, dass die Pflegebedürftigkeit auf Dauer - mindestens sechs Monate - besteht. Bei kürzerer Pflegebedürftigkeit können Leistungen der Krankenversicherung bezogen werden". Wichtig im neuen Gesetz sei die Umstellung vom Minuten- in ein Punktesystem. Für die Einstufung gebe es nunmehr sechs Module. Diese haben unterschiedliche prozentuale Gewichtungen bei der Entscheidung. Der Pflegeaufwand werde also in Punkten angerechnet. Der Gesetzgeber sehe klar vor, dass kein Leistungsbezieher nach dem neuen Gesetz schlechter gestellt werden dürfe. Die bestehenden alten Pflegestufen 1 bis 3 wurden automatisch zum 1. Januar in den entsprechenden Pflegegrad umgestellt. "Interessant ist hier, dass alle Anträge, die noch im Jahr 2016 gestellt wurden, nach altem Recht begutachtet und beurteilt werden, auch wenn die Begutachtung und Beurteilung erst im Jahr 2017 umgesetzt wird", unterstreicht der Referent. Ab 2017 gibt es neue Betreuungsleistungen. Hier werden 125 Euro monatlich im "Sparbuchprinzip" angehäuft, um sich ausschließlich Betreuungsleistungen einkaufen zu können. Dieser Fonds wird von der Pflegekasse angespart, jedoch nicht an Privatpersonen ausbezahlt, sondern nur auf Antrag für Leistungen gewährt. Zudem gebe es neuerdings auf Nachfrage 40 Euro monatlich für Pflegehilfsmittel, beispielsweise Einmalhandschuhe.