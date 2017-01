Politik Kümmersbruck

27.01.2017

Die jüngste Gemeinderatssitzung war Thema bei der monatlichen Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins Haselmühl-Kümmersbruck. Dabei kam, laut einer Pressemitteilung, die Rede auch auf die Kosten für das Infozentrum Naturpark Hirschwald, das beim Waldhaus errichtet werden soll. Diese sind mit rund 700 000 Euro angesetzt. Abzüglich der zu erwartenden Zuschüsse verblieben noch 140 000 Euro einmalige Anschaffungskosten, die sich auf neun mitfinanzierende Kommunen aufteilten. Die laufenden jährlichen Ausgaben werden auf rund 5200 Euro je Gemeinde geschätzt. Im einstöckigen Bau seien unter anderem feste Arbeitsplätze für Angestellte des Naturparks Hirschwald und ein Ausstellungsraum vorgesehen.

Fraktionsvorsitzender Manfred Moser betonte, dass rund um den Naturpark etwas vorwärts gehen müsse, um ihn aufrechtzuerhalten. Auch Vorsitzender Markus Bayer betonte, dass das Waldhaus der optimale Standort für das Infozentrum sei, da dieses einen großen Anlaufpunkt für Ausflügler darstelle.Bei der 26./27. Änderung des Regionalplans der Region Oberpfalz Nord sollen für Kümmersbruck unter anderem die Verkehrsverhältnisse geregelt werden. Hier ist unter anderem die Westumgehung für die Gemeindeteile Lengenfeld, Haselmühl und Kümmersbruck niedergeschrieben, die zu einer Entlastung der Ortsdurchfahrt Haselmühl führe. "Zu unserer Überraschung wurde die von uns seit Jahren geforderte Maßnahme auch von der CSU-Fraktion einstimmig mitbeschlossen", so Fraktionsvorsitzender Manfred Moser.Der erste Termin für das Feierabend-Seidl der SPD in Kümmersbruck steht fest. Die SPD will dabei direkte Ansprechpartner für Anliegen der Bürger stellen. Auftakt ist am Sonntag, 12. Februar, in Engelsdorf im Gasthaus Singer für Gärmersdorf, Moos und Engelsdorf.