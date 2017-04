Politik Kümmersbruck

10.04.2017

Die Köferinger wünschen sich eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Das ist nicht ganz einfach, zeigte sich im Gespräch mit dem Zweckverband Nahverkehr.

Nur entweder - oder



Im Busverkehr unterscheide man zwischen kommerziellen Linien und gemeinwirtschaftlichem Verkehr. Letzterer werde teilweise durch Steuergeld im Sinne des Gemeinwohls subventioniert.

Seit 2009 dürfen beide Varianten nicht mehr nebeneinander existieren: Wird eine Linie kommerziell betrieben, so ist es nicht möglich, sie gemeinwirtschaftlich zu verändern. Auf Nachfragen von Josef Vogl und Karola Hirsch bestätigte Haas, dass beide Anbindungen in Köfering (Linie 69 nach Kümmersbruck und 65 nach Amberg) kommerzielle sind. Dies bedeute, dass eine Änderung des Fahrplans nur auf Bedarf und in Zusammenarbeit mit dem aktuellen Betreiber möglich ist.

Politisches Signal

Im Blickpunkt Zum Abschluss wurde noch über eine gemeinwirtschaftliche Linie 54 Amberg-Vilstal gesprochen. Hier ist in Abstimmung mit den Schichtzeiten der Grammer AG und mit Wendemöglichkeit eventuell eine bessere Anbindung des Unternehmens nach Amberg und ins Vilstal möglich. (brü)

Köfering. (brü) Den Wunsch nach einer besseren Bus-Verbindung brachte Gemeinderat Josef Vogl bei einer Klausur der Kümmersbrucker CSU vor. Nun wurde das Thema mit Hans-Jürgen Haas, dem Geschäftsführer des Zweckverbands Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS), aufgegriffen. Dieser erläuterte, dass es 2009 und 2011 Gesetzesänderungen gegeben habe, die auch Köfering betreffen."Dies ist schwierig, da der jeweilige Betreiber sehr kostendeckend arbeiten will", machte 3. Bürgermeister Hubert Blödt klar. Fraktionsvorsitzender Markus Graf wollte wissen, ob es möglich sei, bei Ablauf der Vertragsfristen die Linien neu zu planen und dann die gemeinwirtschaftlichen auszubauen. Haas meinte dazu, dass es strategisch immer in Sinne des ZNAS sei, die Anbindung zu verbessern. Köfering erfülle dabei zwar die Grenzwerte, jedoch nicht die Richtwerte.Politisches Ziel des ZNAS sei es aber, mittel- und langfristig flächendeckend die Richtwerte umzusetzen, um einen guten ÖPNV anbieten zu können. Dies wurde laut Haas im Nahverkehrsplan des ZNAS (seit Juli 2016 in Kraft), als politisches Signal so festgelegt. Allerdings erfordere dies zusätzliche Mittel vom Freistaat und von den beiden Verbandsmitgliedern, dem Landkreis und der Stadt Amberg. Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sei dies aber bei kommerziellen Linien nicht möglich: Der Nahverkehrsplan sei für diese nicht bindend.Zur Neuplanung sagte Haas: Laut Gesetz habe eine kommerzielle Linie bei der Genehmigung durch die Regierung grundsätzlich Vorrang vor jenen, die mit Steuern finanziert und in einem wettbewerblichen Verfahren vergeben werden. Auf Nachfragen von Renate Amrhein stellte Hass heraus, dass eine bestehende Linienverkehrs-Genehmigung dem Betreiber ein gewisses Abwehrrecht gegen Konkurrenz gibt. Die Schaffung einer ausgeschriebenen "Parallellinie" zu anderen Zeiten sei daher rechtlich kaum zulässig. Daraufhin wurde besprochen, den genauen Bedarf zu ermitteln und dabei auch auf die Linienbetreiber zuzugehen.