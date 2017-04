Politik Kümmersbruck

17.04.2017

"Planmäßig scheint es ein unspektakuläres Jahr 2017 zu werden", prognostizierte der Vorsitzende des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Wolfsbach-Theuerner Gruppe, Kümmersbrucks Bürgermeister Roland Strehl. Das Gremium hat in Theuern seinen Wirtschaftsplan für 2017 abgesegnet.

Hintergrund Da der Verwaltungskostenbeitrag (jährlich 2200 Euro) seit dem Januar 2008 nicht mehr erhöht worden ist, wurde dieser ab 1. Januar 2015 neu berechnet. Im Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Beitrag von 2800 Euro erhoben.



Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 12 000 Euro festgesetzt. Dieser Betrag übersteigt nicht ein Sechstel der im Erfolgsplan veranschlagten Einnahmen. Diese Höhe wurde auch mit der Sparkasse Amberg-Sulzbach vertraglich geregelt.



Einen kleinen Wermutstropfen gab es im Zweckverband. Bürgermeister Roland Strehl meinte damit den Ruhestands-Beginn für Wassermeister Dieter Luft. "Mit ihm geht ein Mann mit gigantischem Wissen", lobte Strehl, was auch die anderen Zweckverbandsmitglieder so sahen. Jetzt komme es drauf an, den richtigen Nachfolger zu präsentieren, unterstrich der Vorsitzende. (e)

Angesichts der präsentierten Zahlen stellte Bürgermeister Roland Strehl in der Sitzung fest: "Der Zweckverband befindet sich nach wie vor in einem zufriedenstellenden Zustand." Den zum Wirtschaftsplan gehörenden Erfolgs- und der Vermögensplan sowie das Investitionsprogramm legte Gabi Fischer vor. Demnach schließt der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes im Erfolgsplan des Jahres mit einem voraussichtlichen Gewinn von 50 Euro. Das Gesamtergebnis des Vermögensplanes 2017 beläuft sich auf 55 250 Euro.Im Wirtschaftsplan sind - auch aufgrund der Erweiterung des Gewerbebetriebes in Theuern - Wasserherstellungsbeiträge in Höhe von 40 000 Euro vorgesehen. Nach vorläufigen Berechnung entfallen rund 33 000 Euro auf das Gewerbegebiet sowie rund 7000 Euro auf allgemeine Wasserherstellungsbeiträge und Hausanschlusskosten. Dem gegenüber stehen rund 16 000 Euro als Investition in die Erschließung des Gewerbegebietes, die bereits 2016 begonnen wurde. Für allgemeine Leitungsnetz-Erneuerungen sind rund 7000 Euro veranschlagt. Endgültig abgerechnet werde das Gewerbegebiet nach Abschluss der Bauarbeiten.Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sind nach Fischers Erläuterungen hauptsächlich vom Verbrauchsverhalten der Kunden und von der Witterung abhängig. 2016 wurden 66 373 Euro an Verbraucher weiterverrechnet - ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rund 7600 Kubikmeter, sagte Fischer. Die Gründe dafür seien der weniger heiße Sommer und die vorgezogene Ablesung. Letztere erfolgte aufgrund der Einführung von Ablesekarten im Dezember 2016.Turnusgemäß müsse im Wirtschaftsplan 2017 die Gebühren-Bedarfsberechnung aktualisiert werden, betonte Fischer. Damit verbunden sei auch die Neufestsetzung der Wasserverbrauchs- sowie der Grundgebühren für die Zähler. Außerdem sollte die Wasserabgabesatzung überarbeitet werden. Hierfür habe die Verwaltung ein Angebot der Kommunalbetreuung Radlbeck eingeholt. Es beläuft sich laut Fischer auf rund 2500 Euro. Dieser Betrag wurde im Erfolgsplan 2017 eingearbeitet. Ansonsten seien für heuer weder im Vermögens- noch im Erfolgsplan größere Investitionen vorgesehen.