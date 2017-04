Sport Kümmersbruck

11.04.2017

2

0 11.04.2017

Die U17-Juniorinnen der JFG Mittlere Vils sammeln wichtige Punkte beim Kellerkind der Bayernliga - aber zwei Verletzungen trüben die Freude über den Sieg.

Einen überaus wichtigen 2:0-Sieg im Kampf um den Klassenerhalt verbuchte die JFG Mittlere Vils beim Tabellenletzten FC Forstern. Bei sommerlichen Temperaturen gehörten die ersten zehn Minuten der Partie den Gastgebern aus der Münchener Vorstadt. Sie starteten schwungvoll und setzten die Oberpfälzer zunächst unter Druck.Doch mit zunehmender Spieldauer bekamen die Gäste die Begegnung dann immer besser in den Griff, was nicht zuletzt auch ein Verdienst der noch in der Vorwoche schmerzlich vermissten Spielmacherin Pia Lehner war. Diese war es dann auch, die sich in der 28. Minute auf der linken Angriffsseite gegen ihre Gegenspielerin durchsetzte und aus spitzem Winkel den Führungstreffer für die Kümmersbrucker Mannschaft erzielte.Dieser Treffer beflügelte die Mannschaft um Kapitänin Marie Karpf spürbar, und die Angriffsaktionen der Vilspanther wurden nun zusehends gefährlicher. Nur zehn Minuten später dann die Vorentscheidung: JFG-Stürmerin Anna Luschner entwischte im Strafraum ihrer Gegenspielerin, steuerte von halblinks alleine auf die Forstener Torfrau Franziska Stern zu und schob überlegt zur beruhigenden 2:0-Führung ein. Nach der Pause verlegte sich der Oberpfälzer Bayernligist zunehmend darauf, die Führung zu verwalten, blieb jedoch in seinen Angriffsaktionen weiterhin gefährlich. Die beste Chance hatte dabei Janina Wieczoreck, die Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Kopfball an der Torlatte des Forsterner Gehäuses scheiterte. Auf der anderen Seite lief beim Tabellenschlusslicht nicht mehr viel zusammen. Die neu formierte Gästeabwehr mit Annika Mutzbauer und Cennet Oruc ließ kaum noch Torchancen zu. So endete die Partie mit einem durchaus verdienten Sieg der Vilspanther. Allerdings mit einem Wermutstropfen: Den beiden Stürmerinnen Julia Dirmeier und in der letzten Spielminute auch noch Anna Luschner verletzten sich. Die zwei Kümmersbrucker Schlüsselspielerinnen dürften im wichtigen Heimspiel gegen den FFC Hof nur schwer zu ersetzen sein.