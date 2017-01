Sport Kümmersbruck

22.01.2017

Einen weiteren Höhepunkt in einer ohnehin schon darin reichen Saison gab es für die Vilspanther aus Kümmersbruck am Samstag. Denn nachdem man sich bereits vor zwei Wochen als einzige Mannschaft der Oberpfalz überraschend souverän für die bayerische Hallenmeisterschaft qualifizierte, traf man nun im oberfränkischen Selb in der Endrunde auf die geballte Prominenz aus der Bundes- und Bayernliga.

Nur: Das Ganze unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen, denn neben der bereits seit Wochen fehlenden Kapitänin Marie Karpf musste man auch noch auf die kurzfristig erkrankte Spielmacherin Anna Vogl verzichten. Umso bemerkenswerter deshalb die starke Leistung im ersten Spiel gegen den Bundesligisten und neuen bayerischen Meister 1. FC Nürnberg. Über lange Zeit konnten die Mädchen der JFG Mittleren Vils diese intensiv geführte Partie offen halten, ehe es nach zwei kleinen Fehlern dann am Ende doch noch 2:0 für den Favoriten stand. An diese Leistung konnte die JFG im zweiten Gruppenspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg nicht annähernd anknüpfen und verlor diese Partei nach einer völlig indiskutablen Leistung erneut mit 0:2. Und stand damit bereits vor dem letzten Gruppenspiel als Gruppenletzter fest, so dass man in der Partie gegen den FFC Wacker München Kräfte schonen und auch den Nachwuchsspielerinnen eine Chance geben konnte. Die sich dann prompt trotz einem 0:4 achtbar gegen den späteren Finalisten aus der Landeshauptstadt schlugen.Im Finale standen sich zwei Gruppengegner der Vilspanther erneut gegenüber. Dieses Mal mit dem besseren Ende für den 1. FC Nürnberg, der sich mit einem 3:0 den Titel des bayerischen Hallenmeisters sichern konnte.Die Vilspanther zeigten in ihrem letzten Spiel um Platz sieben gegen den SV Weinberg zugleich auch ihre beste Partie. Mit einem 2:1 nach Treffern von Christina Eiglsperger und Anna Luschner krönte die JFG die Turnierteilnahme mit einem spektakulären Sieg gegen den Bundesligisten und beendete das Turnier mit einem respektablen siebten Platz im Feld der acht Besten Bayerns.FC Bayern München - Greuther Fürth 3:0SV 67 Weinberg - SV Frauenbiburg 0:1FFC München - Schwaben Augsburg 3:01. FC Nürnberg - JFG Mittlere Vils 2:0FC Bayern München - SV 67 Weinberg 4:0SV Frauenbiburg - Greuther Fürth 2:1FFC Wacker München - 1. FC Nürnberg 2:1Mittlere Vils - Schwaben Augsburg 0:2Greuther Fürth - SV 67 Weinberg 0:0SV Frauenbiburg - FC Bayern München 0:3Schwaben Augsburg - 1. FC Nürnberg 1:2JFG Mittlere Vils - FFC München 0:41. FC Bayern München 10:0 92. SV Frauenbiburg 3:4 63. SpVgg Greuther Fürth 1:5 14. SV 67 Weinberg 0:5 11. FFC Wacker München 9:1 92. 1. FC Nürnberg 5:3 63. TSV Schwaben Augsburg 3:5 34. JFG Mittlere Vils 0:8 0FC Bayern - 1. FC Nürnberg 1:3 n.E.FFC München - SV Frauenbiburg 4:1Platz 7: Weinberg - JFG Mittlere Vils 1:2Platz 5: Greuther Fürth - Augsburg 0:1Platz 3: FC Bayern - SV Frauenbiburg 1:0Finale: 1. FC Nürnberg - FFC München 3:0