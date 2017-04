Sport Kümmersbruck

Beim ersten Frischmann "Swim and Run" kämpften 130 junge Athleten in zwölf Startgruppen im Rahmen des bayerischen Jugend-Cups des Triathlon-Verbandes und des oberpfälzer Kid-Cups um Punkte und Platzierungen. Es war der dritte und letzte Swim-and-Run-Wettkampf um die bayerische Meisterschaft in dieser Disziplin.

CIS Amberg und Druckerei Frischmann hatten den Wettbewerb organisiert nachdem jener vier Wochen zuvor in Weiden abgesagt worden war. Die Gemeinde Kümmersbruck stellte das K2-Aktivbad, die Sportanlage am Butzenweg und das Schulzentrum zur Verfügung. Die Verantwortlichen des bayerischen Triathlon-Verbandes signalisierten, dass sie dem Swim-and-Run-Wettbewerb nächstes Jahr eine weitere Auflage folgen lassen wollen.In den Schwimm-Disziplinen hatten die Teilnehmer je nach Altersklasse Strecken zwischen 50 und 400 Metern, in den Laufwettbewerben zwischen 200 und 3000 Metern zu absolvieren. Hervorragend schnitten die CIS-Teilnehmer in den Schülerklassen ab: Nicolas Spörer machte den dritten Platz bei den Schülern B. In der Klasse C wurde Maximilian Tutsch Zweiter und Franziska Keck Dritte. Leyla Geranmayeh gewann Silber in der Stufe D.