Sport Kümmersbruck

16.01.2017

Der Bezirksligist FC Amberg II setzt sich in einem spannenden Endspiel gegen den Gastgeber ASV Haselmühl mit 2:0 durch und gewinnt den Spedition-Wagner-Vilstalcup.

Rieden vorne

Wie im Vorjahr

Haselmühl. Am Samstag standen die Vorrundenspiele auf dem Programm, die in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften ausgetragen wurden. In der Gruppe A konnte sich der Bezirksligist FC Amberg II mit 4 Siegen klar durchsetzen, er musste nur gegen den SV Köfering eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Zweiter wurde Gastgeber ASV Haselmühl, der nur eine Niederlage gegen den FC Amberg (0:4) und ein Unentschieden gegen den SVL Traßlberg kassierte.Den dritten Platz in dieser Gruppe belegte der SV Köfering vor Traßlberg und der SpVgg Ebermannsdorf. Inter Amberg, der mit einer Rumpfelf - aufgrund der parallel stattfindenden Stadtmeisterschaft - angetreten war, wurde mit null Punkten und nur einem Tor auf der Habenseite letzter.Die Gruppe B wurde klar vom FC Rieden dominiert, der fünf Siege verbuchen konnte. Der SSV Paulsdorf landete mit zwei Siegen und zwei Unentschieden auf Platz zwei, auf den Plätzen drei und vier folgten die SpVgg Pfreimd und der Gemeindeverein TSV Kümmersbruck. Aufgrund des Spielmodus schieden die Gruppensechsten (Inter und Germania) nach der Vorrunde aus.In der Qualifikation um den vierten Platz der Vorrundengruppen musste sich Traßlberg gegen den SV Schmidmühlen mit 0:3 geschlagen geben. Der TSV Kümmersbruck unterlag in einem an Spannung kaum zu überbietenden Neunmeterschießen der SpVgg Ebermannsdorf mit 2:3. Gegen die Gruppenersten der Vorrunde mussten sie sich allerdings geschlagen geben. Schmidmühlen unterlag dem FC Rieden (3:4) und Ebermannsdorf musste sich gegen den Turniersieger FC Amberg mit 2:4 geschlagen geben.Im kleinen Finale traf der FC Rieden auf den Gemeindeverein SV Köfering, der sich mit 4:2 gegen die Vilstalelf durchsetzte.Das Endspiel bestritten - wie im Vorjahr - der Gastgeber ASV Haselmühl und der FC Amberg II. Der Bezirksligist aus Amberg wurde diesmal seiner Favoritenrolle gerecht und behielt mit 2:0 die Oberhand. Die Amberger gingen etwas glücklich durch ein Eigentor in Führung, für den 2:0 Endstand sorgte Andreas Hausmann.Als bester Torwart wurde Patrick Stiegler (ASV Haselmühl), als bester Spieler Daniel Hummel (FC Rieden) und als Torschützenkönig mit elf Toren Denis Kramer (FC Amberg) mit Pokalen aus der Hand von Richard Wagner ausgezeichnet.Ein Einlageturnier mit zwei Wagnermannschaften (Spedition und Sport Signage) am Samstag war eine Bereicherung für dieses Turnier und lockte viele Zuschauer und Fans an. Die Hobbymannschaft von "Wagner Sport Signage" kämpfte nach einem mitreißenden Neunmeterschießen die Trainer- und Betreuerauswahl mit 5:4 nieder. Im Endspiel setzte sich die Auswahl der "Spedition Wagner" gegen die AH der SG Haselmühl/Kümmersbruck souverän mit 3:1 durch. In einem Einlagespiel der G-Schüler des ASV Haselmühl gegen den Nachbarverein TSV Kümmersbruck behielt der ASV-Nachwuchs die Oberhand und entschied das Spiel mit 5:0 für sich.Rundherum hatten die Organisatoren und die vielen Helfer im Hintergrund wieder mal ganze Arbeit geleistet, und auch 2018 dürfte der Spedition-Wagner-Vilstalcup wieder zu den Höhepunkten in der Hallensaison zählen.Die Siegerehrung wurde vom Schirmherrn und 1. Bürgermeister Roland Strehl und Juniorchef Richard Wagner zusammen mit ASV-Vorstand Peter Meier vorgenommen.